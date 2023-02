Azerbaijão e Israel lideram países com mais socorristas destacados

Azerbaijão e Israel são os países que mais equipas de busca e salvamento enviaram para a Turquia até agora, destacando 725 e 450 operacionais, respetivamente, de acordo com uma contagem da agência de notícias turca Anadolu.

O Chipre do Norte -- a República Turca do Chipre do Norte -, reconhecido apenas pela Turquia, enviou 200 operacionais de socorro às vítimas dos sismos, sendo apenas superado pelos dois primeiros países e pela França (204) e Índia (201).

Entre os países com 100 ou mais elementos das equipas de busca e salvamento enviados para a Turquia estão: Hungria (156), Iraque (150), Rússia (150), México (145), Roménia (112), Áustria (105), Bósnia (104), El Salvador (100), Geórgia (100), Uzbequistão (100).

Na lista da agência Anadolu, que apresenta o número de socorristas enviados ou em vias de chegarem ao país, Portugal surge sem um número específico de operacionais destacados, mas a Força Operacional Conjunta (FOCON), que partiu na quarta-feira para a Turquia, conta com uma força de 53 operacionais.

A FOCON é composta por 53 operacionais da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, da Guarda Nacional Republicana, do Regimento Sapadores Bombeiros e do Instituto Nacional de Emergência Médica.

Esta força tem valências nas áreas de busca, salvamento, proteção e socorro em estruturas colapsadas.

No registo recolhido pela Anadolu, além de Portugal, também países como Emirados Árabes Unidos, Estónia, Suécia, Itália, Qatar, Eslováquia e Arábia Saudita não têm um número concreto de elementos destacados disponível.

Mais de 20.000 pessoas morreram em consequência do violento sismo que abalou na segunda-feira o sul da Turquia e a Síria, segundo balanços oficiais hoje à noite divulgados.

De acordo com a Afad, organismo de socorro turco, 17.134 cadáveres foram, até agora, retirados dos escombros na Turquia, e 3.162 corpos foram contabilizados na Síria, indica um balanço também oficial.

Estes números elevam para 20.296 o total de mortos nos dois países atingidos pelo sismo de 7,8 de magnitude na escala de Richter, a que se seguiram algumas réplicas de intensidade quase igual.

As doações de diversos países árabes para ajudar as vítimas dos sismos que atingiram a Turquia e a Síria já ultrapassaram 170 milhões de dólares (cerca de 158 milhões de euros), noticiou hoje a agência Efe.

A Arábia Saudita continua com a campanha popular de doações iniciada na quarta-feira e que até agora conseguiu arrecadar 40 milhões de dólares (cerca de 37 milhões de euros), entregues por cerca de 415.241 doadores.

Também esta quarta-feira, o emir do Kuwait, Nawaf al Ahmad al Jaber, anunciou a doação de 30 milhões de dólares (cerca de 28 milhões de euros) a serem divididos igualmente entre a Turquia e a Síria com o objetivo de "apoiar os esforços de socorro" às vítimas dos terremotos, adiantou a agência de notícias KUNA.

A estas junta-se a contribuição dos Emirados Árabes Unidos, que na quarta-feira determinou "a disponibilização de 100 milhões de dólares (cerca de 93 milhões de euros) para o socorro dos afetados pelo terramoto", metade para cada país, de acordo com a agência de notícias oficial dos Emirados, WAM.