Talibãs querem converter antigas bases militares em zonas económicas exclusivas

O governo interino dos talibãs prevê transformar antigas bases militares estrangeiras em zonas económicas especiais (ZEE), para fortalecer a economia, reduzir o desemprego e aumentar as receitas no contexto das atuais crises económica e humanitária que afeta o país.

"Designou-se uma comissão sob a liderança do Ministério da Economia para avaliar a instalação, o espaço, a equipa disponível, as possibilidades, os requisitos e a gestão requeridos para converter as bases em zonas económicas especiais", disse hoje à Efe um membro do gabinete governamental, sob anonimato.

Em causa, estão desde já as instalações das bases nas províncias de Cabul, Parwan e Balkh, a norte, Nangarhar, a leste, Kandahar, a sul, e Herat, a oeste.

O país tem centenas de bases antigas, que na sua maioria foram pertença dos militares dos EUA, que saíram do país em 30 de agosto de 2021, ao fim de duas décadas, o que permitiu o regresso dos talibãs ao poder em Cabul.

Este dirigente antecipou que esta medida vai contribuir para "atrair investimento direto estrangeiro, avançar rapidamente para a industrialização, criar emprego e atingir o desenvolvimento económico".

A Organização Mundial de Saúde alertou esta semana para a grave crise humanitária que atinge o país, que ameaça de subnutrição três milhões de crianças.