Salários dos trabalhadores da Global Media começaram hoje a ser pagos

Os trabalhadores da Global Media Group (GMG), que detém os títulos DN, JN e TSF, entre outros, começaram hoje a receber salários, disseram fontes da empresa contactadas pela Lusa, mas ainda sem o subsídio de Natal.

No dia 30 de novembro a Comissão Executiva da GMG, numa nota interna a que a Lusa teve acesso, tinha afirmado que os salários do grupo só seriam processados no início desta semana, aguardando que "verbas transferidas do estrangeiro estejam acessíveis".

Contactada hoje pela Lusa, fonte oficial da GMG disse que os salários tinham sido pagos e vários trabalhadores do grupo adiantaram que já tinham começado a receber os vencimentos, mas ainda não receberam o subsídio de Natal, que tem de ser pago até ao dia 07 de dezembro, segundo o que está estipulado no Contrato Coletivo de Trabalho (ACT).

Anteriormente, fontes contactadas pela Lusa tinham adiantado que o facto de a compra da Lusa pelo Estado ter falhado teria causado atraso nos pagamentos.

De acordo com a edição de hoje do Correio da Manhã, a "venda da participação na Lusa representaria um encaixe significativo para a dona do JN [Jornal de Notícias] e do Diário de Notícias [DN]".

Na quinta-feira, o Governo anunciou que o processo de compra pelo Estado de 45,71% da agência Lusa, pertencentes à Global Media e à Páginas Civilizadas, tinha falhado por "falta de um consenso político alargado".

O Estado, através da DGTF - Direção-Geral do Tesouro e Finanças, detém 50,15% da Lusa, com a GMG ser detentora de 23,36% e a Páginas Civilizadas 22,35%.

O fundo Union Capital Group (UCAP Group) controla a maioria (51%) do capital da Páginas Civilizadas, a qual detém 41,5% da GMG.

Entretanto, o plano de reestruturação da Global Media Group está a ser ultimado.

Na segunda-feira, o Sindicato dos Jornalistas (SJ) anunciou que iria "denunciar formalmente" o atraso no pagamento dos salários à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).

Entretanto, as organizações representativas dos trabalhadores (ORT) da Lusa expressaram hoje solidariedade com os trabalhadores da Global Media, face ao atraso no pagamento dos salários e ao despedimento de 150 pessoas.

Em causa, segundo os dados avançados pela administração da Global Media às delegadas sindicais do Jornal de Notícias (JN), estão 56 trabalhadores dos serviços partilhados e do setor comercial, 40 da redação do JN e 30 da TSF.

No jornal O Jogo, o número de despedimentos ainda está por definir.

Na quinta-feira, em plenário, os trabalhadores do Jornal de Notícias decidiram manter o pré-aviso de greve para 06 e 07 de dezembro, para contestar o despedimento coletivo de 150 pessoas que estará a ser preparado pela administração.

A redação do JN também criou uma petição intitulada "Somos JN - Em defesa do Jornal de Notícias, do jornalismo e das pessoas", com o objetivo de alertar para as consequências do despedimento coletivo.