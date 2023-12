Zelensky anuncia acordos em breve para reforçar Estado e segurança

A Ucrânia espera celebrar até ao fim do ano acordos com parceiros para reforçar o Estado e proteger as pessoas, anunciou hoje o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Na habitual mensagem por vídeo aos ucranianos, Zelensky disse que realizou "uma reunião com peritos internacionais sobre as comunicações" da política externa ucraniana em dezembro.

"Planeámos um trabalho ativo para todas as semanas deste mês. Esperamos também celebrar acordos importantes com parceiros até ao final do ano", afirmou, sem especificar, citado pela agência ucraniana Ukrinform.

Zelensky disse que as prioridades da Ucrânia se mantêm inalteradas: "Reforçar o Estado, proteger as pessoas, reforçar as nossas posições, em tudo".

A Ucrânia obteve recentemente o estatuto de país candidato à adesão à União Europeia, o que obriga o país a um conjunto de reformas no Estado e a reforçar o combate à corrupção.

Segundo a Ukinform, Zelensky realizou hoje uma conferência com a equipa de responsáveis militares e de assuntos estratégicos, durante a qual recebeu relatórios dos serviços de informações e da frente da guerra.

Zelensky anunciou depois da reunião que a Ucrânia vai receber mais mísseis e sistemas de defesa aérea dos parceiros ocidentais.

Disse também que a indústria de defesa nacional já consegue produzir num mês seis sistemas de artilharia autopropulsada de calibre ocidental.

De acordo com Zelensky, a Ucrânia está a tentar aumentar a produção nacional para reduzir a dependência da ajuda militar estrangeira.

A Ucrânia enfrenta uma invasão russa desde 24 de fevereiro de 2022, contando desde então com o apoio de aliados ocidentais em armamento.

Os aliados de Kiev também têm decretado sucessivos pacotes de sanções contra Moscovo para tentar diminuir a capacidade russa de financiar o esforço de guerra.

A Ucrânia lançou uma contraofensiva em junho, mas admitiu que os resultados foram modestos, com Zelensky a queixar-se do atraso na entrega de armamento.

Desconhece-se o número exato de baixas civis e militares de guerra iniciada há quase dois anos, mas diversas fontes, incluindo a ONU, têm admitido que será muito elevado.