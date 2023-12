O Advento é, para a igreja católica, o período que antecede o Natal, instaurado como uma época de preparação que serve para reflexão e purificação para uma data tão importante para os católicos. Algumas das tradições acabaram por ser assimiladas no quotidiano e inspiraram rituais mais pagãos, como os calendários do advento hoje tão vendidos em lojas e supermercados. Ontem começou o Advento para a Igreja Católica.

Mas quando falamos de advento, a que rituais nos referimos?

Quando estamos a falar de Advento, por norma, referimo-nos a este tempo de preparação que congrega quatro domingos. Este período começa nas vésperas do Domingo mais próximo do dia 30 de Novembro, em que se celebra a festa de Santo André Apóstolo, e vai até às vésperas do Natal, nomeadamente o dia 24 de Dezembro.

São esses quatro domingos que acabam por estar representados na Coroa do Advento, outra das tradições desta época natalícia.

A Coroa do Advento deve a sua origem aos missionários católicos que, há largas dezenas de anos, evangelizaram o norte da Europa. Os povos dessas zonas tinham por hábito acender velas, na altura de Inverno, que serviam como um apelo ao astro-rei para que voltasse a aquecer essas terras. Com base nessa premissa, os missionários criaram a Coroa do Advento, composta por um círculo de ramos de árvores e por quatro velas.

O círculo que compõe a coroa não tem princípio nem fim, pelo que representa a eternidade e o verde é a cor da esperança. Está assim dado o mote para o simbolismo desta peça. Ao acender cada uma das velas, uma a cada semana, os católicos querem simbolizar uma caminhada de luz rumo ao Natal.

Qual a origem do Advento?

De acordo com o Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, a origem do Advento não é conhecida, mas sabe-se que em 480 já se celebrava. “De acordo com São Gregório de Tours, a celebração do Advento começou no século V quando São Perpétuo, na altura bispo de Tours, ordenou que, começando no Dia de São Martinho (11 de Novembro) e até ao Natal, os cristãos deveriam jejuar três vezes por semana”, refere.

Até ao Concílio Vaticano II, a prática do Advento em muito se assemelhava à da Quaresma, principalmente no que concerne ao jejum que, entretanto, deixou de ser prática comum, pois o Advento passou a ser mais encarado como uma época de esperança para a vinda de Cristo.

Uma curiosidade está na própria palavra: Advento. Deriva do latim Adventus, que significa “chegada”, “vinda”.

Inovações na tradição do Advento

Os calendários do Advento estão entre os preferidos dos mais novos., Foto Shutterstock

Mais recentemente, novas tradições têm vindo a surgir em torno do Advento. Os calendários são uma delas. Por norma, tratam-se de caixas que contêm 'janelas' que correspondem desde o dia 1 ao 24 de Dezembro. Dentro de cada uma dessas 'janelas' esconde-se um chocolate, um brinquedo ou qualquer outra surpresa. No fundo, trata-se de uma versão 'pagã' desta caminhada rumo ao nascimento de Jesus.

Mensagem do Bispo do Funchal evoca 8 séculos do presépio

Foto Arquivo/Duarte Gomes

Corria o ano de 1223 quando S. Francisco de Assis quis recordar a sua passagem pela Terra Santa, inspirado pela paisagem da pequena cidade italiana de Greccio. Por isso, tal como recorda D. Nuno Brás, pediu que o ajudassem a representar o nascimento de Jesus numa gruta próxima da cidade por forma a "ver com os olhos do corpo como Jesus foi colocado numa manjedoura, no feno, entre a vaca e o burro". Foi dessa forma que o presépio passou a fazer parte do Natal.

Na sua mensagem do Advento, emitida no passado dia 30 de Novembro, o Bispo do Funchal afirma que o presépio é mais que uma tradição. "O Papa Francisco diz que ele é «Um sinal admirável» que anuncia o mistério do Deus connosco", salienta.

No meio de tantas guerras desumanas, vamos reunir a família junto do Presépio, e rezar, pedindo para o mundo o dom da paz e da vida cristã. D. Nuno Brás, Bispo do Funchal

Por isso, na renúncia do Advento, outra das tradições, o dinheiro recolhido será entregue à Cáritas de Marrocos, país que "sofreu um terrível terramoto que destruiu tantos lares".

O que é a renúncia do Advento?

A renúncia do Advento, no fundo, trata-se de um contributo solidário dos católicos locais. Representa o despreendimento e a preocupação para com os demais, sendo uma forma de apoiar os mais desfavorecidos. Se este ano o dinheiro recolhido pelas paróquias da Diocese do Funchal será Cáritas de Marrocos, no ano passado destinou-se à reconstrução do Santuário do Terreiro da Luta, tal como no ano anterior.

No ano de 2020, o valor recolhido foi para o Mosteiro da Caldeira e para o Mosteiro do Lombo dos Aguiares, onde religiosas passam o dia a rezar pelo mundo inteiro.