Sismo de 2,6 na escala de Richter registado no Algarve

Um sismo com magnitude 2,6 na escala de Richter foi registado esta madrugada no Algarve, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O abalo, com epicentro localizado a cerca de oito quilómetros a nordeste de Vila do Bispo, foi registado à 01:19 nas estações da Rede Sísmica do Continente, referiu o IPMA.

"Até à elaboração deste comunicado não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido", acrescentou o instituto, sublinhando que, caso se justifique, irá emitir novos comunicados.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).