Sismo de magnitude 6,0 abala o leste da Indonésia

Um sismo de magnitude 6,0 na escala aberta de Richter atingiu hoje o leste da Indonésia, mas até ao momento não houve relatos de vítimas ou danos nem foi içado o alerta de tsunami.

O sismo foi registado às 11:38 (03:38 em Lisboa), indicou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O epicentro situou-se ao largo da província das Molucas do Norte, a 94 quilómetros de Tobelo, habitada por cerca de 34 mil pessoas, enquanto o hipocentro foi registado a 116 quilómetros de profundidade, acrescentou o USGS.

A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia disse que não havia perigo de um potencial tsunami, mas alertou sobre o impacto de possíveis tremores secundários.

A Indonésia, um vasto arquipélago com mais de 270 milhões de habitantes, localiza-se no chamado 'anel de fogo' do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica, onde são registados milhares de sismos por ano, na maioria de magnitude fraca a moderada, e com perto de 120 vulcões ativos.

Em 21 de novembro de 2022, um terramoto de magnitude 5,6 na escala aberta de Richter, registado perto da cidade de Cianjur, na ilha de Java, matou pelo menos 331 pessoas. O sismo destruiu muitos edifícios e causou vários deslizamentos de terra.

Foi o abalo mais mortal na Indonésia desde setembro de 2018, quando um sismo e um tsunami na ilha de Celebes mataram mais de 4.300 pessoas no país.

Em 2004, um terramoto de magnitude 9,1 na província indonésia de Aceh desencadeou um tsunami no Oceano Índico, matando cerca de 230 mil pessoas numa dúzia de países.