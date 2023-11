Sismo com magnitude de 2,3 na escala de Mercalli nos Açores

Um sismo com magnitude de 2,3 na escala de Mercalli foi hoje registado, pelas 13:21 locais (menos uma hora que em Lisboa), na ilha Terceira, segundo a rede do CIVISA - Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores.

O epicentro foi registado no vulcão de Santa Bárbara, ainda de acordo com a mesma fonte, tendo o sismo sido sentido com intensidade máxima de III na escala de Mercalli, na Terra Chã.

Desde 24 de junho de 2022 que a atividade sísmica no vulcão de Santa Bárbara se encontra "acima dos valores normais de referência", com o nível de alerta científico V2 (possível reativação do sistema -- sinais de atividade moderada).

O vulcão de Santa Bárbara, na ilha Terceira, é considerado um vulcão ativo, tendo entrado em erupção, pela última vez, em 1761, apresentando duas caldeiras.