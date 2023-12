Morreu a antiga deputada e dirigente comunista Odete Santos, aos 82 anos

A antiga deputada e dirigente comunista Odete Santos morreu hoje, aos 82 anos, anunciou hoje o Secretariado do Comité Central do PCP.

"É com profundo pesar que o Secretariado do Comité Central do Partido Comunista Português cumpre o doloroso dever de informar o falecimento de Odete Santos aos 82 anos de idade e transmite à família as suas condolências", refere uma nota hoje divulgada.

Nascida em 26 de Abril de 1941, na freguesia de Pêga, concelho da Guarda, Maria Odete Santos era advogada, aderiu ao PCP em 1974 e foi deputada à Assembleia da República entre 1980 e 2007, tendo exercido também vários cargos a nível partidário e autárquico, em Setúbal.