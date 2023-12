PAN-Madeira pede audiência parlamentar para saber o estado da execução do PRR na Região

O PAN-Madeira informou esta quarta-feira que pediu uma audiência parlamentar ao presidente da Comissão Regional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR-RAM).

Para o PAN, "considerando a importância que reveste o PRR-RAM, em termos económicos e sociais, com o objectivo de preparar esta Região tornando-a mais ecológica, mais digital e mais resiliente dando resposta adequada aos desafios actuais e futuros, revela-se de fundamental importância nesta fase de aplicação apurar o seu estado de execução e os processos na implementação do PRR-RAM".

Tendo em conta que, ao nível de acompanhamento, este modelo é assegurado por uma comissão de acompanhamento regional, "urge esta entidade vir à Assembleia Legislativa Regional prestar os devidos esclarecimentos sobre o estado da aplicação de tão importante pacote financeiro para o futuro da Regional Autônoma da Madeira".

É de elevada importância o acompanhamento da aplicação do PRR pois está em causa o desenvolvimento sustentável futuro regional, no qual este apoio se deve focar. É a oportunidade de se concretizar eficazmente as politicas de transição energética e de desenvolvimento sustentável. Destaco também o aproveitamento deste apoio para resolver alguns problemas relativamente à habitação e à falta de apoios sociais, como tal importa apresentar à assembleia onde que está realmente a ser aplicado este apoio. Mónica Freitas, deputada do PAN

A representação parlamentar do PAN Madeira requereu esta audição "para que seja possível realizar um balanço sobre o seu acompanhamento e resultados apurados do mesmo, com vista dar cumprimentos aos princípios de transparência e de participação a que está sujeita a governação do PRR-RAM".