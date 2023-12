Açores formalizam reforço de 145 milhões de verbas do PRR

Os Açores vão receber mais 145 milhões de euros de verbas do Plano de Recuperação e Resiliência, de acordo com um contrato de reprogramação assinado hoje na Horta, entre a região e a Estrutura de Missão "Recuperar Portugal".

"Era nosso entendimento que quanto mais centralização houvesse do envelope financeiro do Estado para as regiões autónomas melhor seria e sempre entendi que este envelope financeiro estava diminuído, numa opção que tinha sido assumida no plano nacional", lembrou o presidente do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), José Manuel Bolieiro, após a assinatura do contrato.

Com o reforço de 145 milhões de euros para os Açores (95 milhões para novas obras e 50 milhões destinados a fazer face aos aumentos dos custos da inflação), o volume total de apoios, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), sobe agora para 725 milhões.

"Estamos não só a cumprir mais um marco e uma meta, como a aumentar de forma significativa o nível de execução, numa velocidade de cruzeiro que, a partir de agora, se começa a percorrer", sublinhou o governante, que presidiu também à assinatura do auto de consignação da obra de construção do Tecnopolo-Martec, um centro de investigação ligados às ciências do mar, que será construído na Horta, ilha do Faial, no valor de 26 milhões de euros.

O investimento, também financiado pelo PRR, contempla uma incubadora "azul" para empresas ligados às atividades marítimas, um centro de aquicultura dos Açores e instalações para a equipa de gestão do Parque Marinho dos Açores, que serão construídas nas antigas instalações da fábrica de conservas da COFACO, numa obra adjudicada ao consórcio Marques, SA, Tecnovia-Açores e Afavias, SA.

Para Fernando Alfaiate, presidente da estrutura de missão "Recuperar Portugal", que gere os fundos comunitários, o Tecnopolo-Marte "é um bom exemplo" da execução dos apoios previstos pelo PRR, que pretende apostar "em novos setores e em novos produtos", como é o caso deste centro experimental de investigação ligada ao mar.

De acordo com os dados divulgados pelo Governo Regional, os marcos e metas do tipo A, que dão direito a reembolso, "têm sido sempre cumpridos" e prevê-se que a execução financeira do PRR-Açores ronde os 45 milhões de euros, até ao final deste ano.