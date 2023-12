Grupo Sousa vai investir 14 milhões em 2024

O Grupo Sousa, o maior armador português, prevê investir 14 milhões de euros no próximo ano. O “investimento muito significativo” foi revelado por Carolina Catanho, administradora e CFO do Grupo Sousa na conferência ‘O Mundo em 2024’.

Os desafios ao nível da eficiência energética no sector da navegação que garantam a sustentabilidade do sector foi questão colocada à gestora.

Em jeito de introdução, começou por sublinhar que “90% do transporte mundial é assegurado por via marítima” e apesar de reconhecer que são muitos os desafios em termos ambientais, fez também saber que todo o sector da navegação “contribuiu com 3% das emissões e gases poluentes”. Ainda assim não desvaloriza a importância de se melhorar a eficiência energética neste ramo de actividade, mas assume que nesta indústria, onde perspectivar um navio implica prever - com significativa antecedência - a sua operação durante 30 anos, não vislumbra qual será a alternativa aos combustíveis não fósseis.

Entre as possíveis soluções que são apontadas, para Carolina Catanho “aparentemente bastante viável” é a energia nuclear por ser uma “tecnologia considerada limpa, bastante eficiente e sustentável”.

Em relação ao Grupo Sousa, que opera sete navios, e por isso com “responsabilidade grande”, lembra que são líderes nas linhas insulares para a Madeira, Cabo Verde e Guiné Bissau.

Com 170 mil contentores movimentados no último ano, o Grupo Sousa é também “o maior operador no Porto de Lisboa e entre os novos investimentos em curso, destaque para a plataforma a ser criada em Alverca com área de 25 mil metros quadrados porque “a exigência ao nível da logística é cada vez maior”. A importância da gestão da logística fica bem evidente nos cerca de 5 milhões de caixas movimentos em 2022.

Sobre o navio Lobo Marinho que assegura a ligação inter-ilhas entre a Madeira e o Porto Santo, além da manutenção normal a ser feita na habitual paragem a acontecer no início do ano, será também alvo outras beneficiações, no valor estimado de 3 milhões de euros, que dotará o navio com a capacidade de consumir energia de terra enquanto acostado.