Imigração a mostrar mais-valia

Bom dia. Estas são as principais notícias das primeiras páginas dos jornais nacionais publicados nesta segunda-feira, 18 de Dezembro de 2023.

No Correio da Manhã:

- "Tribunal retira bebé a casal para adoção. Pais perdem batalha na justiça"

- "Sp Braga-Benfica (0-1). Vitória à campeão. Benfica garante liderança provisória"

- "Sporting-FC Porto. Superclássico"

- "Valores por distrito. Salário médio está nos 1311 euros"

- "Pedro Nuno Santos: 'Não sou o candidato que a direita gostava'"

- "Há perto de um milhão de imigrantes em Portugal"

- "CM revela lista. 33 urgências a meio-gás até ao próximo sábado"

- "Benavente. Incêndio em aquecedor mata jovem mãe"

No Público:

- "Imigrantes deram lucro de 1600 milhões à Segurança Social"

- "Saúde. Mais de metade dos médicos internos em risco de desenvolver 'burnout'"

- "Semana de quatro dias.: 'Maioria das empresas não vai voltar atrás'. Entrevista. Pedro Gomes é coordenador do projecto-piloto"

- "Educação. Diferença entre exames nacionais e PISA está a diminuir"

- "Futebol. Benfica em primeiro a ganhar aos primeiros"

- "Médio Oriente. Patriarcado em 'choque' com ataque israelita a igreja de Gaza"

- "Pedro Nuno Santos. Da vantagem da renovação à dificuldade de ser herdeiro"

- "Taiwan. 'Guerra ou paz': país prepara-se para as eleições que 'todas as potências querem influenciar'"

- "O melhor da Cultura. Mulheres, afirmações identitárias, embustes e muita vida real"

No Jornal de Notícias:

- "Metade dos estagiários com salários pagos pelo Estado fizeram contrato com as empresas"

- "Braga 0-1 Benfica. Líderes com vista para o clássico"

- "Costa passa testemunho e promete 'não assombrar ninguém'"

- "Guimarães. O calvário de Beatriz, a quem faltam apoios elementares para uma vida digna"

- "Liga. Conceição e Amorim ambiciosos para 'jogo de Champions'"

- "FIFA. Dragões e águias no Mundial que junta 32 clubes"

- "Negligência. Deram copo com detergente em vez de água a criança de oito anos"

- "Demografia. Número de imigrantes duplica numa década"

- "Rede Unir. Duas horas no autocarro entre a Póvoa e o Porto"

- "Monção. Professoras reformadas dão explicações gratuitas"

No Diário de Notícias:

- "Mais de 450 médicos querem sair do país"

- "Nova Iorque. Crise de migrantes ameaça Big Apple. 'Precisamos de ajuda', diz mayor da cidade"

- "Sporting-Porto. Amorim e Conceição: O que os une e o que os separa?"

- "Dinheiro. 6 perguntas e 6 respostas para perceber a crise da Farfetch, o primeiro 'unicórnio' português"

- "Pordata. Taxa de desemprego entre imigrantes é mais do dobro da média nacional"

- "PS. Quem acompanha Pedro Nuno Santos no percurso que só 'acabará como primeiro-ministro'"

- "Cultura. Entrevista a J. A. Bayona, realizador de A Sociedade da Neve, uma 'experiência quase transcendente'"

No Negócios:

- "Conversa Capital. Luís Amado: Dívida controlada é 'a âncora para a estabilidade'. Ex-chefe da diplomacia diz que vivemos uma situação de policrise há uma década'"

- "BCP prepara 'alteração relevante' no dividendo"

- "Investidor privado. Gurus entram no ano novo pessimistas para a economia"

- "PIB. Investimento público menor reduz previsão de crescimento"

- "Comércio. Alimentação para animais sobe vendas da Nestlé"

- "Sai Costa, entra Pedro Nuno: nova energia sem rutura nem sombras"

- "Estudo da Pordata. Imigrantes: nunca chegaram tantos, mas um terço vive na pobreza"

No O Jornal Económico:

- "Trabalhadores estrangeiros enfrentam mais desemprego e ganham menos"

- "Pedro Nuno e a economia: das 'pernas a tremer' às contas certas"

- "Independentes: o ponto fraco da governance nacional"

- "Republicanos apoiam solução de dois estados para paz no Médio Oriente"

- "Topo da agenda: Inflação na zona euro e 'earning season'"

- "Banca em queda com alívio nos juros à vista"

- "Uber admitida no SAP 500"

- "Axel Kaltwasser, especialista da BMW. 'É possível abastecer um veículo a hidrogénio em três ou quatro minutos'"

No A Bola:

- "SC Braga-Benfica (0-1). Líder da resistência. Trubin decisivo para a subida do Benfica ao primeiro lugar"

- "Sporting-FC Porto. 'Queremos ir a Alvalade ganhar o jogo', Sérgio Conceição"

- "'FC Porto tem sido mais forte nos detalhes', Rúben Amorim"

No Record:

- "SP Braga-Benfica (0-1). Gelo nas veias. Tengstedt marca a abrir"

- "Benfica e FC Porto certos no Mundial de Clubes"

- "Sporting-FC Porto. Hoje há clássico e mais emoção"

- "Futebol feminino. Lank Vilaverdense-Benfica (0-5). Bis de Kika e Andrea"

- "Andebol. Benfica-Sporting (34-38). Supertaça vai para Alvalade"

- "Basquetebol. Sporting-FC Porto (83-79). Leões reforçam liderança"

- "São Silvestre. Enchente nas ruas de Lisboa"

E no O Jogo:

- "Braga-Benfica (0-1). Trubão. Tengstedt marca cedo e guarda-redes ucraniano pára resposta minhota, sentando águia no topo"

- "Sporting-FC Porto. Duas vias abertas para a felicidade"

- "Andebol. Supertaça nas mãos dos leões"