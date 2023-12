A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) classificou hoje a atribuição do Prémio Pessoa 2023 ao cardeal José Tolentino Mendonça como uma justa homenagem a um "expoente da cultura contemporânea".

"Este reconhecimento representa uma justa homenagem a D. José Tolentino como pessoa, como cristão e como expoente da cultura contemporânea, no nosso país e na Igreja, com repercussão cada vez maior no contexto internacional", sublinha uma nota da CEP assinada pelo seu presidente, José Ornelas.

Para aquele órgão do episcopado português, a forma de ser e de exprimir de Tolentino Mendonça, "com o rigor académico da sua formação e com a veia poética que caracterizam as suas obras literárias e a sua atuação, revela um pensamento claro, interrogante e desafiador dos grandes temas da contemporaneidade, à luz de um humanismo celebrativo e inquieto, onde se reflete a sapiência do Evangelho".

"Bem-haja, D. José Tolentino, pelo seu precioso contributo para uma cultura de busca de sentido e de convergência, no mundo complexo e diversificado em que vivemos, alimentando o sonho de um futuro de dignidade, justiça e paz para toda a humanidade, próprias do tempo de Natal que estamos a preparar", acrescenta a nota da CEP

O cardeal José Tolentino Mendonça venceu o Prémio Pessoa 2023, anunciou hoje o júri, numa conferência de imprensa no Palácio de Seteais, em Sintra.

O Prémio Pessoa é uma iniciativa do semanário Expresso e da Caixa Geral de Depósitos, no valor de 60 mil euros, que "visa reconhecer a atividade de pessoas portuguesas com papel significativo na vida cultural e científica do país".

O júri foi composto por Ana Pinho, António Barreto, Clara Ferreira Alves, Diogo Lucena, Emílio Rui Vilar, José Luís Porfírio, Maria Manuel Mota, Pedro Norton, Rui Magalhães Baião, Rui Vieira Nery e Viriato Soromenho-Marques, com Francisco Pinto Balsemão a presidir e Paulo Macedo como vice-presidente.