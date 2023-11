EUA prestam última homenagem à ex-primeira-dama Rosalynn Carter

O ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter participou hoje, ao lado do atual chefe de Estado Joe Biden, numa última homenagem em Atlanta à sua mulher e ex-primeira-dama, Rosalynn Carter, que morreu há uma semana aos 96 anos.

Jimmy Carter, de 99 anos, tratado em cuidados paliativos desde fevereiro, chegou à igreja empurrado numa cadeira de rodas, para uma das suas raríssimas aparições públicas recentes.

O antigo líder do país sentou-se na primeira fila ao lado do atual Presidente Biden, do ex-presidente Bill Clinton e das cinco primeiras-damas vivas dos Estados Unidos -- Jill Biden, Laura Bush, Hillary Clinton, Michelle Obama e Melania Trump.

Rosalynn Carter distinguiu-se ao longo da sua vida pelo seu compromisso com a democracia, os direitos humanos e as questões de saúde.

Jimmy e Rosalynn Carter casaram-se em 1946 e formaram um casal inseparável, quer na vida pública, quer na vida privada.

A ex-primeira-dama esteve envolvida nas campanhas e na jornada política do marido, participando até em "reuniões de gabinete e 'briefings' importantes" quando este foi Presidente, entre 1977 e 1981, segundo o 'site' oficial da Casa Branca.

"Rosalynn tem sido a minha parceira em tudo o que conquistei", sublinhou Jimmy Carter, vencedor do Prémio Nobel da Paz, após a morte da sua esposa.

"Ela deu-me conselhos sábios e sempre me encorajou. Enquanto Rosalynn esteve connosco, eu sabia que alguém me amava e me apoiava", acrescentou o antigo Presidente democrata.

Depois de não ter conseguido a reeleição em 1980 contra o republicano Ronald Reagan, Jimmy Carter ficou desacreditado no cenário nacional, mas o casal recuperou-se e estabeleceu uma rede global de atividades de caridade, ao mesmo tempo em que levava um estilo de vida regrado.

Rosalynn Carter morreu em 19 de novembro, dois dias depois de entrar em cuidados paliativos, "em paz, com a família ao seu lado", na casa do casal em Plains, no Estado da Geórgia, tinha adiantado a fundação que gere a imagem e o legado político de Jimmy Carter, num comunicado à imprensa.

Na segunda-feira, a população pôde prestar homenagens diante de seu caixão, instalado na Biblioteca Presidencial Carter, em Atlanta.

O cortejo fúnebre percorreu hoje as ruas da capital do Estado da Geórgia, partindo do Centro Presidencial Carter até à igreja onde o serviço foi realizado, para permitir que o público "cumprimentasse a procissão à medida que esta passava".

O funeral decorre esta quarta-feira, num ambiente mais intimista, na pequena aldeia de Plains, onde o casal viveu durante décadas, com a presença do ex-presidente mais velho da história.