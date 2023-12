Costa dedica primeiro dia no Dubai a financiamento da acção climática

O primeiro-ministro, António Costa, vai estar hoje na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP28), no Dubai, com uma agenda dedicada ao financiamento para a adaptação e mitigação e à inauguração do primeiro Pavilhão de Portugal.

No primeiro de dois dias na COP28, o chefe do Governo português irá estar presente na sessão de abertura da Cimeira Mundial sobre a Ação Climática, que reúne os líderes mundiais, e durante a tarde preside à inauguração do Pavilhão de Portugal.

É a primeira vez que Portugal tem um pavilhão autónomo (até agora participava no âmbito da representação da União Europeia), uma estreia que representa, segundo o gabinete do primeiro-ministro, o reforço da presença institucional do país nas cimeiras do clima, cumprindo assim o compromisso assumido no ano passado, na COP27, em Sharm El-Sheikh, Egito.

Para hoje, está prevista a assinatura do Acordo de Compromisso Financeiro com Fundo Verde para o Clima, da ONU, de apoio aos países em desenvolvimento, e da adenda ao memorando sobre Reconversão da Dívida entre Portugal e Cabo Verde, que prevê a participação com 12 milhões de euros num fundo climático, um valor que se devia destinar a pagar dívida cabo-verdiana a Portugal.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A Festa do Jazz, que começa hoje em Lisboa, inclui, além de espetáculos, a apresentação de um guia que visa ajudar na internacionalização de músicos e projetos portugueses, e que estará disponível no próximo ano.

Portugal passou recentemente a estar incluído no guia 'online' da Rede Europeia de Jazz, que inclui informações sobre instituições, escolas, clubes, festivais, financiamentos dos vários países da Europa.

Os espetáculos continuam a ser o grande destaque da Festa do Jazz, que nesta edição abre com a atuação do Erik Truffaz Quarteto, no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém.

No sábado, o Pequeno Auditório do Centro Cultural de Belém irá acolher atuações da pianista e compositora Clara Lacerda, de João Paulo Esteves da Silva Trio, do JAZZOPA - resultado de uma residência artística com direção de André Fernandes e que contou com Carlos Martins e o rapper Valete como mentores -, e com um Decateto que junta músicos das associações Porta-Jazz, do Porto, e Robalo, de Lisboa.

***

A exposição "Paula Rego - Rotura e Continuidade", com 80 obras da pintora, que tem hoje abertura ao público, fica patente no Museu do Coa, em Vila Nova de Foz Coa, até 28 de julho de 2024.

A mostra dedicada a Paula Rego (1935-2022), segundo a Fundação Coa Parque, é "uma prenda" para o Museu do Coa, para o território do Vale do Côa e para o país. Integrada no programa de comemorações dos 25 anos da inscrição dos Sítios de Arte Rupestre da região na lista do Património Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), ocorrida em dezembro de 1998, a exposição coincide ainda com os 30 anos da descoberta do maior complexo de arte rupestre ao ar livre, a nível global, em 1994.

Com curadoria de Catarina Alfaro, responsável pela Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais, "Paula Rego - Rotura e Continuidade" inclui séries de gravuras da pintora como as dedicadas a "Jane Eyre" e as que assumem a temática do "Aborto".

DESPORTO

Desportivo de Chaves e Vizela dão hoje o pontapé de saída na 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no estádio dos flavienses, num jogo entre duas equipas em posição delicada na classificação.

A equipa transmontana, que perdeu os últimos três encontros na prova, está mesmo em zona de despromoção direta, no penúltimo lugar, enquanto o Vizela está colocado pouco acima da 'linha de água', no 14.º posto, com mais três pontos do que o adversário de hoje, a partir das 20:30.

No regresso da I Liga após quase três semanas de paragem para os compromissos das seleções e a realização da quarta eliminatória da Taça de Portugal, Benfica e Sporting, que estão empatados no topo da classificação, têm compromissos de grau de dificuldade desigual.

O campeão nacional desloca-se no domingo ao reduto do Moreirense, quinto classificado, que venceu cinco das últimas seis partidas no campeonato, enquanto o Sporting recebe na segunda-feira o Gil Vicente, 11.º, sem vencer há quatro encontros, no encerramento da jornada.

Os 'leões' foram derrotados pelo Benfica na ronda anterior, por 2-1, permitindo ao rival lisboeta igualá-los no comando e ao FC Porto, terceiro posicionado, reduzir o atraso para três pontos, que tentará anular, de forma provisória, no sábado, quando visitar o Famalicão, sétimo da tabela.

INTERNACIONAL

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, inicia hoje uma visita de dois dias a Portugal que será marcada pela presença num debate sobre participação política dos jovens e no Conselho Estratégico Nacional do PSD.

Hoje, a líder do hemiciclo europeu marcará presença em Lisboa num evento promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos centrado no tema da participação política dos jovens. Em plena contagem decrescente para as eleições europeias, agendadas para junho de 2024, e sob o mote "Jovens e política, não é assim tão simples", Metsola será questionada sobre esta matéria pela audiência presente no evento.

Já no sábado, Roberta Metsola irá intervir no Conselho Estratégico Nacional do PSD, que decorre no campus de Carcavelos da Universidade Nova de Lisboa.

Roberta Metsola foi eleita em janeiro de 2022, tornando-se na presidente do Parlamento Europeu mais jovem de sempre e a terceira mulher no cargo desde as primeiras eleições europeias, em 1979. Hoje com 44 anos, é também a primeira cidadã de Malta a presidir ao Parlamento Europeu.

LUSOFONIA E ÁFRICA

Brasil assume nesta sexta-feira (1º/12) a Presidência temporária do G20, o grupo que reúne as 19 principais economias do mundo, a União Europeia e, a partir deste ano, também a União Africana. O mandato tem duração de um ano e encerrará em 30 de novembro de 2024. Será a primeira vez que o país ocupa essa posição na história do grupo no formato atual.

Ao longo do mandato, o Brasil organizará mais de 100 reuniões de grupos de trabalho, que serão realizadas tanto virtual quanto presencialmente, e cerca de 20 reuniões ministeriais, culminando com a Cúpula de Chefes de Governo e Estado que será realizada no Rio de Janeiro, entre os dias 18 e 19 de novembro de 2024. No último dia 23 de novembro, durante a reunião de instalação da comissão que organizará os eventos da presidência brasileira, o Presidente Lula falou sobre a importância da cúpula.

"Possivelmente esse será o mais importante evento internacional que nós iremos organizar", disse na ocasião. "A gente vai ter uma reunião histórica no país, que espero que possa tratar de assuntos de que nós precisamos parar de fugir, e tentar resolver os problemas. Não é mais humanamente explicável o mundo tão rico, com tanto dinheiro atravessando o Atlântico, e haver tanta gente ainda passando fome."

O Brasil vai criar duas forças-tarefa no âmbito do G20 para ampliar o combate à desigualdade ao longo da Presidência brasileira: a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a Mobilização Global contra a Mudança do Clima.