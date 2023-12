Transformação digital das empresas deve servir para "deslumbrar pessoas"

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) trouxe para o 48.º congresso nacional a convicção que “o desenvolvimento de sistemas inteligentes no dia a dia das nossas vidas e na nossa actividade, constituem, inquestionavelmente, desafios e oportunidades que vão revolucionar a maneira como trabalhamos, vivemos e nos relacionamos".

O impacto da Inteligência Artificial no sector é assim para a APAVT uma questão essencial que esteve em destaque no segundo dia do evento que se realiza desde ontem, no Porto, com atenções centradas no académico e empresário, Paulo Amaral que ao abordar as principais alterações estratégicas nas agências de viagens impostas pela IA exortou os agentes a uma mudança de paradigma.

Paulo Amaral entende que a Inteligência Artificial pode ser cúmplice e ajuda elementar na nova vida das empresas. "Ela dá-nos acesso a informação não estruturada que antes não estava disponível", refere, apelando a que cada um faça uma opção diferenciadora na sua utilização, sob pena de todos andarem a fazer o mesmo. "O que é abundante perde valor", sublinha.

Entende que importa haver estratégia para que uns façam aquilo que outros não têm, exercitando por exemplo relações de confiança, mesmo que recorrendo à tecnologia. Isto porque o consumidor hoje bem mais informado "tem que ficar encantado" com a uma proposta de valor dos agentes de viagens, mas que seja completa e única.

Defende que a tecnologia tem que ser integrada nas propostas de valor das agências de viagens, o que implica transformação digital das empresas do sector, de modo a melhor servir o consumidor final. "Não se deslumbrem com a tecnologia. Deslumbrem as pessoas e assim o sucesso estará garantido", sublinhou.

Coube ao professor catedrático do Instituto Superior Técnico, Arlindo Oliveira, “uma sumidade no tema”, a explicar “afinal o que é isto da IA” decompondo-a em três vertentes: a analítica, a automação e a inteligência artificial geral, e chamando a atenção para a dimensão da aprendizagem automática e as nuances de mecanismos e ferramentas como o ChatGPT, que "são muto bons a inventar", de preferência "coisas plausíveis".

Por seu lado o Head of Industry na Google Portugal, Frederico Costa, deu a conhecer as ferramentas que a Google coloca à disposição dos empresários que precisam de ajuda, como Google Trends e Destination Insights. Aliás, é com base nas mesmas que conclui que "as pesquisas dos portugueses para viagens para fora de Portugal está a crescer mais do que para as viagens domésticas" e que num inquérito feito, ao qual responderam 2.800 consumidores que habitualmente viajam, 38% recorrem a agências de viagens.