Helicóptero cai no meio de uma das vias rápidas circulares de Madrid

Um helicóptero caiu hoje no meio de uma das vias rápidas de circunvalação da cidade de Madrid, num acidente de que se desconhecem as causas e em que três pessoas ficaram feridas sem gravidade, segundo as autoridades.

O helicóptero, aparentemente de propriedade privada, caiu no separador central da estrada M-40, pouco depois de ter levantado voo do recinto de feiras e exposições de Madrid IFEMA, onde decorre uma feira de aeronáutica.

Segundo o serviço de Emergências de Madrid (proteção civil), no helicóptero seguiam duas pessoas e uma delas saiu pelo próprio pé de dentro do aparelho, enquanto a outra foi retirada pelos bombeiros.

Uma destas pessoas tem uma possível fratura no fémur e a outra um traumatismo cranioencefálico ligeiro, desse o mesmo serviço.

A terceira pessoa ferida, também sem gravidade, viajava num carro cujos vidros se partiram com o impacto da queda do helicóptero.

Por causa do acidente, vias da M-40 foram cortadas, provocando congestionamento nos acessos de Madrid durante a manhã.