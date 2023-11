Aprovada criação de base de dados digital do património imobiliário do Estado

A criação de uma base de dados digital do património imobiliário público no próximo ano foi introduzida no Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), com a aprovação de parte de uma proposta de alteração do Livre.

O Livre teve 'luz verde' a parte de uma proposta sobre a base de dados digital do património imobiliário público, nas votações em sede de especialidade do OE2024, na Comissão de Orçamento e Finanças.

"Em 2024, o Governo cria uma base de dados digital do património imobiliário público", refere um dos pontos aprovados.

Paralelamente ficou estipulado que, além de digital, esta base de dados é "georreferenciada e interoperável com o Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) de modo a ser permanente e automaticamente atualizada com os dados prediais dos imóveis do Estado".

Reprovado devido ao voto contra do PS ficou, contudo, a parte da proposta que previa que as despesas necessárias à criação da base de dados seriam financiadas através da dotação proveniente do orçamento do Estado para a Estamo.

Foi ainda aprovada uma outra proposta do Livre que compromete o Governo, em 2024, a fazer as "diligências necessárias" de modo "a atualizar o Programa de Gestão do Património Imobiliário e do Programa de Inventariação do património imobiliário público".