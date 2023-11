Biden diz que não vê qualquer possibilidade para um cessar-fogo

O Presidente dos EUA, Joe Biden, reiterou hoje que não há qualquer possibilidade para um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Questionado pelos jornalistas sobre as hipóteses de um cessar-fogo, o líder norte-americano, que até agora se tem oposto a esta hipótese, foi perentório a rejeitar a solução.

"Nenhuma. Nenhuma possibilidade", reconheceu Biden sobre o cessar-fogo que tem vindo a ser pedido por vários países e organizações.

Ainda hoje, os Estados Unidos tinham-se associado ao Qatar e ao Egito para tentar mediar a criação de um entendimento que permitisse a ajuda humanitária na Faixa de Gaza, que está a ser alvo de intensos bombardeamentos por Israel, desde o ataque do grupo islamita Hamas no início de outubro.

As agências humanitárias no terreno têm insistido na necessidade de um cessar-fogo, com um horizonte temporal que permitisse a proteção de civis em território palestiniano.

Contudo, desde cedo que o Governo norte-americano se limitou a pressionar Israel para a criação de pausas humanitárias, recusando juntar-se às vozes daqueles que preferiam um cessar-fogo, que travasse por um período mais longo o conflito naquela região.

O grupo islamita Hamas lançou em 07 de outubro um ataque surpresa contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados, fazendo duas centenas de reféns.

Em resposta, Israel declarou guerra ao Hamas, movimento que controla a Faixa de Gaza desde 2007 e que é classificado como terrorista pela União Europeia e Estados Unidos, em bombardeamentos e incursões terrestres na Faixa de Gaza, e impôs um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.

O conflito já provocou milhares de mortos e feridos, entre militares e civis, nos dois territórios.