Luso-americano Roberto Alves eleito 'mayor' da cidade de Danbury nos EUA

O luso-americano Roberto Alves venceu, terça-feira, pelo partido Democrata, as eleições para autarca da cidade de Danbury, no estado norte-americano de Connecticut, numa noite eleitoral em que outros lusodescendentes saíram vitoriosos.

Roberto Alves conseguiu derrotar o atual 'mayor' Republicano Dean Esposito, numa reviravolta que encerrou mais de duas décadas de liderança Republicana em Danbury, segundo a imprensa local.

A vitória foi celebrada no Clube Cultural Português de Dunbury, onde Alves, um emigrante de Fafe que se mudou para os Estados Unidos quando tinha apenas 5 anos, agradeceu o apoio: "Vencemos hoje por causa de cada um de vocês", disse Alves sob gritos e aplausos, segundo o jornal local The News-Times.

Entre os lusodescendentes eleitos localmente na terça-feira está também Eliana Pintor Marin, uma Democrata que representa o 29.º Distrito Legislativo na Assembleia Geral de Nova Jérsia.

Nascida em Newark, Eliana Pintor Marin, filha de emigrantes portugueses, conseguiu 42,4% dos votos, numa eleição em que também concorria a sua colega Democrata Shanique Speight (42%), com ambas a derrotarem os seus adversários: Noble Milton (7,5%) e Orlando Mendez (8,1%).

Roberto Alves e Eliana Pintor Marin estão entre os políticos que conseguiram várias vitórias para o Partido Democrata norte-americano na noite de terça-feira um pouco por todo o país.

Em Nova Jérsia, estado que acolhe uma significativa comunidade portuguesa, os Democratas conseguiram manter o controlo das maiorias no lesgislativo, impulsionando as perspetivas do Partido para as presidenciais do próximo ano.