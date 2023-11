Luso-canadiano vai ser incluído em Passeio da Fama de cidade do Canadá

O empresário e líder comunitário Jack Prazeres vai ser incluído no Passeio da Fama de Mississauga, tornando-se no primeiro luso-canadiano a ser reconhecido naquele espaço "em prol da comunidade".

"É muito importante, um reconhecimento que temos feito nos últimos 30 a 40 anos em prol da comunidade. É mais um trabalho de equipa em várias organizações, quer no Carassauga (festival de culturas), no Community Living (organização de serviços sociais), ou na Luso Canadian Charitable Society (instituição para pessoas portadoras de deficiência), entre outras. Sinto que é o meu nome, mas é um reconhecimento à equipa inteira", afirmou à agência Lusa Jack Prazeres, de 60 anos.

Natural da Lourinhã (distrito de Lisboa), o empresário não esqueceu a família e também todas as pessoas que trabalharam e colaboraram nos vários projetos em que esteve envolvido, incluindo os amigos e todos os patrocinadores pelo "importante contributo".

No Canadá desde 1974, Jack Prazeres, fundou a Luso Canadian Charitable Society em 2007, realçou o papel importante dos voluntários nas várias instituições e entidades em que colaborou.

"Quando temos algum sucesso profissional temos de dar um pouco à comunidade, investir tempo e energia naqueles que mais necessitam. Sem voluntários nada disto funciona. Os voluntários fazem muito, principalmente no Canadá, muitas associações trabalham só com voluntários", acrescentou.

O empresário também fez um apelo à comunidade portuguesa no Canadá, embora reconhecendo que "muitos trabalham arduamente na construção e noutros trabalhos".

"A comunidade portuguesa devia dedicar-se mais ao voluntariado. Muitos deles trabalham arduamente na construção, ou noutros empregos, mas há um espaço para mais voluntários, algo que ainda não é suficiente", pediu.

Segundo a Fundação 'Heritage Mississauga', promotora do Passeio da Fama de Mississauga 'Legends Row', o apoio de Jack Prazeres a "organizações importantes dentro da comunidade portuguesa é lendária".

"Desde a fundação da Luso Canadian Charitable Society, um lugar seguro e de apoio para indivíduos e famílias portadores de deficiência física e que tenham desenvolvido condições físicas limitadas, ao Centro Cultural Português de Mississauga, que representa a comunidade, promovendo as suas atividades sociais, culturais e recreativas, bem como a preservação e desenvolvimento da cultura portuguesa", descreveu a organização.

Jack Prazeres, proprietário de um grupo de empresas ligadas a materiais de construção civil, já foi incluído no Passeio da Fama para Luso-Canadianos, em 2019, num projeto privado do empresário Manuel da Costa.

O luso-canadiano também já foi agraciado com a Comenda da Ordem de Portugal, o Prémio do Jubileu de Ouro da Rainha, e com a Medalha de Ouro do Ontário para Boa Cidadania, entre outras distinções.

A cerimónia do Passeio da Fama de Mississauga 'Legends Row', organizada pela Fundação Heritage Mississauga, terá lugar no dia 18 de novembro, sendo também incluídos os canadianos Peter Gilgan e Patti Jannetta.