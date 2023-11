Bispos analisam situação social em reunião plenária na próxima semana

Os bispos portugueses vão analisar a situação social do país e das instituições de solidariedade social da Igreja durante os trabalhos da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, que decorrerá em Fátima a partir de segunda-feira, 13 de novembro.

A crescente procura do apoio das instituições de solidariedade social por parte das camadas mais desfavorecidas da sociedade tem sido motivo de preocupação no seio da Igreja Católica.

Em outubro, mês em que se realizou o Encontro Nacional da Pastoral Social, o presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana (CEPSMH), José Traquina, bispo de Santarém, afirmou, citado pela agência Ecclesia, que a Igreja quer "fazer parte da solução" no combate à pobreza, em Portugal, mas advertiu que as instituições de apoio social têm vindo a ficar "economicamente mais fragilizadas", nas últimas décadas, com saldos negativos, exigindo "diálogo e sentido de responsabilidade" para ultrapassar as dificuldades.

Além deste tema, a agenda de trabalhos da Assembleia Plenária do episcopado fará também um ponto de situação sobre a proteção de menores e adultos vulneráveis, sendo expectável uma resposta à carta aberta que a Associação de Vítimas de Abuso na Igreja em Portugal Coração Silenciado divulgou hoje e na qual manifestou "tristeza, desagrado e indignação" pela forma como os bispos têm "lidado com o tema dos abusos sexuais".

Na carta, datada de 02 de novembro, mas conhecida apenas hoje, a associação considera que "nove meses depois da apresentação do relatório da comissão criada (...) para o estudo deste tema, (...) muito poucas foram as ações desenvolvidas e as atitudes concretas levadas a cabo".

O relatório apresentado pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica em Portugal, liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht, que, ao longo de quase um ano, validou 512 testemunhos de casos ocorridos entre 1950 e 2022, apontou, por extrapolação, para um número mínimo de 4.815 vítimas.

O rescaldo da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, que decorreu em Lisboa em agosto, e a análise do relatório síntese da Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, que decorreu em Roma entre 04 e 29 de outubro, estarão também em destaque nos trabalhos da reunião plenária dos bispos católicos portugueses, que decorrerão entre segunda e quinta-feira na Casa de Nossa Senhora das Dores, no Santuário de Fátima.

Os trabalhos serão abertos na tarde de segunda-feira com uma intervenção do presidente da CEP, o bispo de Leiria-Fátima, José Ornelas.