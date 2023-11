Azores Airlines equipada com novo avião airbus A320 NEO com 168 lugares

A companhia aérea Azores Airlines recebeu um novo avião A320 NEO, com 168 lugares, no âmbito do programa de substituição gradual dos modelos Airbus A320 CEO, anunciou hoje o Grupo SATA.

"A Azores Airlines realizou hoje o seu primeiro voo de posição com a nova aeronave, Airbus A320 NEO ('New Engine Option'), entre Toulouse [França] e Lisboa. Este novo modelo de aeronave está inserido no programa de substituição gradual dos modelos Airbus A320 CEO", refere o grupo SATA numa nota enviada à agência Lusa.

Segundo a empresa, o novo aparelho da companhia aérea açoriana, que adotou uma configuração de 168 lugares, tem a palavra "PURE" inscrita na fuselagem, numa homenagem ao arquipélago.

"No interior da cabine predominam os tons de azul, do céu e do mar dos Açores, um universo cromático que prevalece na marca SATA Azores Airlines. A cabine foi personalizada pensando-se em todos os detalhes, dos assentos às anteparas que separam as diferentes áreas", lê-se na nota.

Para tornar o ambiente ainda mais acolhedor, é acrescentado, "foi cuidadosamente estudado um esquema de iluminação e de sons de cabine, que pretendem trazer um pouco do pulsar dos Açores para dentro dos aviões que voam com a marca do Grupo SATA".

A nova aeronave da Azores Airlines, com a matrícula CS-TSK, "integrará o planeamento da companhia aérea, tão breve estejam concluídas as formalidades necessárias", indica a empresa.

O Grupo SATA explica ainda que a nova aeronave possui tecnologia de última geração e "representa um salto significativo em termos de eficiência operacional e consequente redução do impacto ambiental".

"Graças aos seus motores de última geração ('High-Bypass') e tecnologia aerodinâmica (asas 'Airbus Sharklets(TM)') o novo Airbus A320 NEO, da Azores Airlines, permitirá uma redução de consumo de combustível na ordem dos 20%, redução de emissões de gases e ruídos, custos operacionais mais baixos e maior capacidade de carga, quando comparado com aeronaves da geração anterior", adianta.

Teresa Gonçalves, CEO do Grupo SATA, citada no comunicado, anuncia a mais recente adição à frota de aeronaves com "grande entusiasmo".

"Hoje celebramos a chegada de uma aeronave verdadeiramente inovadora e sustentável, representando um marco significativo no nosso compromisso com a excelência e o meio ambiente, reforçando a aposta na eficiência e sustentabilidade da nossa operação aérea", refere.

Ainda segundo a CEO, ao adotar "equipamentos de última geração, mais eficientes, mais amigos do ambiente, com configuração de cabine mais ergonómica e insonorizada, a Azores Airlines quer liderar um caminho em direção a um futuro mais sustentável na aviação e nos Açores".

A Azores Airlines é uma companhia que pertence ao grupo SATA e cuja atividade consiste em transporte aéreo regular de e para o arquipélago dos Açores.

A companhia faz parte da SATA Holding, que integra também a SATA Air Açores, fundada em 1941 e que assegura as ligações entre as ilhas açorianas, e a SATA Aeródromos, que gere quatro dos cinco aeroportos dos Açores.

Opera "uma rede regular de destinos entre os Açores e a América do Norte, a Europa e os arquipélagos dos Açores, Madeira e Cabo Verde".

A Azores Airlines encontra-se num processo de privatização, prevendo-se uma alienação no mínimo de 51% e no máximo de 85% do capital social da companhia.