Televisão palestiniana anuncia morte de correspondente em ataque israelita

A televisão oficial palestiniana anunciou que um dos seus correspondentes na Faixa de Gaza foi morto hoje à noite, num ataque israelita contra o seu apartamento.

"O colega Mohammad Abou Hatab foi martirizado com membros da sua família num bombardeamento israelita contra a sua casa em Khan Younes (sul)", referiu a Palestina TV.

Fontes médicas do hospital Nasser em Khan Younes, para onde os corpos foram transportados, adiantaram a um correspondente da agência France-Presse (AFP) no local que o ataque resultou em onze mortos.

Na sua última intervenção em direto, pouco antes da sua morte, Mohammad Abou Hatab, de 52 anos, apontou, no 27.º dia da guerra entre Israel e o Hamas, que "as morgues que estão cheias de mártires e os corpos ainda são encontrados entre os escombros".

Pelo menos 27 jornalistas palestinianos foram mortos na Faixa de Gaza desde o início da guerra, segundo o sindicato dos jornalistas palestinianos.

Está em curso uma guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas, desde 2007 no poder na Faixa de Gaza, desencadeada a 07 de outubro por um ataque de dimensões sem precedentes do Hamas a território israelita.

Esse ataque fez mais de 1.400 mortos, na maioria civis, e mais de 200 reféns e originou uma retaliação em força do Exército israelita, com bombardeamentos diários ao norte daquele enclave palestiniano pobre controlado pelo Hamas - classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, a União Europeia e Israel -, que já fizeram 9.061 mortos, incluindo 3.760 crianças, segundo as autoridades locais.