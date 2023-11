Detroit conta com nova tecnologia que carrega veículos eléctricos enquanto circulam

A cidade de Detroit conta com a primeira via pública de carregamento sem fios para veículos elétricos dos Estados Unidos, que foi instalada por baixo de uma estrada para que o processo decorra enquanto as viaturas circulam.

O sistema de carga indutiva de cobre permite que veículos equipados com recetores carreguem as suas baterias enquanto circulam, estão em marcha lenta ou estacionam por cima destes dispositivos.

O segmento, com cerca de 400 metros, será utilizado para testar e aperfeiçoar a tecnologia antes de torná-la disponível ao público dentro de alguns anos, de acordo com o Departamento de Transportes do Michigan, citado pela agência Associated Press (AP).

As demonstrações decorreram esta quarta-feira no distrito de inovação central de Michigan, um centro para o avanço de tecnologias e programas que abordam as barreiras à mobilidade.

Este distrito também é onde a Ford Motor Co. está a restaurar a antiga estação ferroviária central de Michigan, para desenvolver veículos autónomos.

A tecnologia pertence à Electreon, que desenvolve soluções de carregamento sem fio para veículos elétricos e que tem sede em Israel.

A empresa possui contratos para estradas semelhantes em Israel, Suécia, Itália e Alemanha.

Este projeto-piloto, implementado no Michigan, foi anunciado em 2021 pela governadora deste Estado, Gretchen Whitmer.

Para Stefan Tongur, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Electreon, "este projeto abre caminho para um futuro de mobilidade com emissões zero, onde os veículos elétricos são a norma, não a exceção".

Quando um veículo com recetor se aproxima dos segmentos de carregamento, os carris por baixo da estrada transferem eletricidade através de um campo magnético, carregando a bateria do veículo. Este sistema apenas é ativado quando um veículo com recetor passa por cima.

Tongur salientou aos jornalistas que a estrada é segura para pedestres, motoristas e animais.

O Departamento de Transportes do Estado e a Electreon assumiram um compromisso de cinco anos para desenvolver o sistema rodoviário elétrico.

Nenhuma decisão foi tomada sobre modelos de receita em Michigan, acrescentou Tongur, garantindo que o sistema é inteligente e sabe quem é um utilizador "verificado e autêntico". Os não verificados podem receber uma multa.

À medida que a popularidade dos veículos elétricos aumenta nos Estados Unidos, a administração Biden fez do seu plano de meio milhão de estações de carregamento de veículos elétricos uma parte emblemática do seu investimento em infraestruturas.