Alemanha e Itália reforçam cooperação na energia, clima, tecnologia e segurança

Os chefes de governo alemão e italiano assinaram hoje acordos de cooperação nos campos da energia, tecnologia, alterações climáticas, segurança e cultura, entre outros.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, assinaram um "pano de ação" em Berlim, depois de uma reunião de dirigentes dos dois Estados e da participação de ambos na cimeira virtual do G20.

Uma das consequências do acordo vai ser a criação de novos formatos de cooperação, com Scholz a mencionar especificamente o campo da energia, para garantir a segurança de longo prazo do fornecimento de gás e hidrogénio, e a anunciar a construção de um gasoduto através dos Alpes.