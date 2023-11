Exército anuncia libertação de 14 reféns pelo Hamas

O Exército israelita adiantou hoje que 14 reféns, 10 israelitas e quatro tailandeses, foram libertados pelo Hamas, no âmbito do acordo entre as duas partes que hoje entrou no sexto dia e expira na quinta-feira.

De acordo com as forças israelitas (IDF, na sigla em inglês), esta informação foi transmitida pela Cruz Vermelha e os reféns estão a caminho da passagem de Rafah, seguindo da Faixa de Gaza para o Egito.

Antes, o Exército israelita tinha divulgado hoje a libertação pelo Hamas de 12 reféns, referindo que dois já tinham sido transferidos para o Egito.