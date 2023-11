EUA discutem com Kiev reforço de segurança química e biológica

Os Estados Unidos anunciaram hoje que reuniram com representantes do Governo de Kiev na Polónia para discutir o reforço da segurança química e biológica na Ucrânia, perante a invasão russa iniciada no ano passado.

"A reunião reforçou o compromisso do Governo dos EUA em estabelecer parcerias com o Governo da Ucrânia e ambas as partes concordaram em aprofundar a cooperação bilateral no reforço da capacidade da Ucrânia para dissuadir, detetar e responder a ameaças químicas e biológicas", disse o Departamento de Estado norte-americano, num comunicado.

A reunião, que ocorreu em Cracóvia, foi liderada pelo secretário adjunto do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, Oleksii Soloviov, que conversou com a secretária adjunta para Programas de Segurança Internacional dos Estados Unidos, Kathryn Insley.

A diplomacia norte-americana salientou a necessidade de reforçar as capacidades de segurança da Ucrânia, perante a ameaça que constitui a continuada invasão russa, iniciada em fevereiro de 2022.

O Departamento de Estado informou ainda que as duas delegações concordaram em voltar a reunir especialistas em segurança dos EUA e da Ucrânia nas próximas semanas, "para traçar o caminho para futuros compromissos e atividades estratégicas".