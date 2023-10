Republicano Mike Pence desiste de campanha para presidência dos EUA

O político republicano Mike Pence, antigo vice-presidente dos Estados Unidos, anunciou hoje que desistiu da campanha para uma candidatura à presidência do país.

"Depois de muita oração e reflexão, decidi suspender hoje a minha campanha para presidente. Sempre soubemos que seria uma batalha difícil, mas não me arrependo de nada", afirmou Mike Pence em Las Vegas, no estado do Nevada, num encontro da Coligação Judaica Republicana.

Com esta decisão, Mike Pence é o primeiro grande candidato republicano a desistir da corrida, a poucos meses do início das primárias presidenciais nos Estados Unidos, e tendo como principal candidato Donald Trump, com quem esteve na presidência (2017-2021).

As primárias começam no Iowa, New Hampshire, Nevada e Carolina do Sul, já no início do próximo ano.

Mike Pence, 64 anos, desiste numa altura em que tem pouco mais de um milhão de dólares na sua conta de campanha e reportou mais de 620 mil dólares (cerca de 600 mil euros) em dívidas. Inicialmente tinha angariado apenas 3,3 milhões de dólares (cerca de três milhões de euros) para a corrida eleitoral.

O ex-vice-presidente lida ainda com o facto de não ter conseguido qualificar-se para o terceiro debate entre os candidatos republicanos nas primárias, que está marcado para 08 de novembro em Miami.