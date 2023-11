Portugueses no estrangeiro escolhem hoje o novo Conselho das Comunidades

Cerca de 1,5 milhões de portugueses residentes no estrangeiro escolhem hoje para um mandato de quatro anos os 90 membros do Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP), órgão consultivo do Governo para as políticas da emigração.

Os 90 membros do CCP são eleitos através de 52 círculos eleitorais referentes a países nos quatro continentes onde residem portugueses e lusodescendentes, existindo alguns Estados, como o Brasil, Estados Unidos ou França, com vários círculos e círculos que representam vários países.

Para as eleições de domingo não se registaram candidaturas para nove círculos eleitorais na Austrália, Brasil, Canadá, Grã-Bretanha, Guiné-Bissau, Moçambique, Curaçau, São Tomé e Príncipe e Turquia.

Os eleitores votam presencialmente, não tendo sido concretizada a ambição do atual CCP deste ato eleitoral ser um projeto-piloto para o voto eletrónico.

As votações decorrerão entre as 08:00 e as 19:00 do país em que decorre o ato eleitoral, estando o apuramento geral previsto para o período entre a próxima terça-feira e o dia 12 de dezembro.

Os membros são eleitos para mandatos de quatro anos, podendo exercer até ao limite de três mandatos sucessivos

Este é o primeiro ato eleitoral para a escolha de 90 conselheiros, pois até à alteração da lei que regula o funcionamento deste órgão, que entrou em vigor no corrente ano, eram escolhidos 80 elementos.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O livro vencedor do Prémio Booker é hoje anunciado, numa cerimónia em Londres da principal distinção literária do Reino Unido e Irlanda, e uma das mais importantes da literatura em língua inglesa.

Os finalistas do prémio que distingue obras literárias de ficção publicadas em inglês no Reino Unido e/ou Irlanda são a canadiana Sarah Bernstein, com "Study for Obedience", os norte-americanos Jonathan Escoffery e Paul Harding, com, respetivamente, "If I Survive You" e "This Other Eden", os irlandeses Paul Lynch e Paul Murray, com "Prophet Song" e "The Bee Sting", e a britânica Chetna Maroo, com "Western Lane".

Nenhum dos autores finalistas do Booker -- todos eles estreantes enquanto tal -- está publicado em Portugal.

A presidente do júri é a escritora canadiana Esi Edugyan, sendo o restante painel de jurados composto pela atriz Adjoa Andoh, a poeta e editora Mary Jean Chan, o autor e professor James Shapiro e o ator e escritor Robert Webb.

DESPORTO

O Sporting recebe o Dumiense, da quarta divisão do futebol português, na quarta eliminatória da Taça de Portugal, em busca de seguir para os oitavos de final, juntando-se ao detentor FC Porto, Sporting de Braga e Benfica.

O embate no Estádio José Alvalade espera-se tranquilo para os leões, face a um adversário de uma outra realidade, a mesma do Olivais e Moscavide, que os verde e brancos superaram na terceira eliminatória (3-1 na neutra Amadora).

O encontro arranca às 18:00 e marca o regresso à competição para o plantel leonino, após a paragem de seleções, e antes da visita à Atalanta para a Liga Europa, sendo que Rúben Amorim já anunciou mexidas no onze.

Depois do embate dos leões, que ganharam a prova em 17 ocasiões, realiza-se, a partir das 20:00, o único embate do dia entre equipas da I Liga, com o Arouca, aflito na I Liga, a receber o Boavista, vencedor da prova em 1974/75, 1975/76, 1978/79, 1991/92 e 1996/97.

O último resistente dos distritais, o Atlético da Malveira, visita o União de Leiria, do segundo escalão, pelas 15:00, enquanto Paredes e Amarante, do Campeonato de Portugal, jogam entre si à mesma hora, garantindo desde já um representante do quarto patamar do futebol nacional na próxima fase.

O primeiro jogo do dia coloca frente a frente o Elvas, do Campeonato de Portugal, e o Santa Clara, da II Liga, logo às 11:00, e o quadro de jogos fica completo com um embate entre duas formações da II Liga, o Torreense e o Tondela, pelas 17:00.

PAÍS

Os cerca de 300 eleitores da freguesia de Ligares, no concelho de Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, vão hoje a eleições intercalares para escolher os novos membros da Assembleia de Freguesia.

A sufrágio apresentam-se duas listas, uma do PSD e outra do PS.

As eleições naquela freguesia transmontana decorrem da renúncia ao mandato da maioria dos membros da lista liderada por Fábio Pereira, eleito nas autárquicas de 2021 pelo PSD.

Em 20 de setembro, numa nota enviada à agência Lusa, o presidente da concelhia do PSD de Freixo de Espada à Cinta, José Estácio, indicava que a renúncia do autarca Fábio Pereira tinha sido motivada "pela busca de melhores oportunidades de vida" no estrangeiro.

A mesma nota do PSD explicava que, "sendo o presidente de junta o único eleito da freguesia cujo lugar é definido por sufrágio dos eleitores, a quase totalidade dos restantes elementos optou também pela renúncia, o que levou à convocação de eleições, inicialmente previstas para o dia 29 de outubro e posteriormente alteradas para o dia 26 de novembro de 2023".

A renúncia de Fábio Pereira (PSD) ao cargo de presidente da Junta de Freguesia de Ligares foi apresentada em 28 de junho.