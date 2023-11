Pelo menos 11 mortos e 35 feridos em incêndio em centro comercial no Paquistão

Pelo menos 11 pessoas morreram e 35 ficaram feridas hoje num incêndio que destruiu parcialmente um centro comercial em Karachi, anunciaram as autoridades da capital económica do Paquistão.

"Os nossos socorristas retiraram 11 corpos dos escombros", disse à agência AFP Shahid Hussain, porta-voz da organização Chippa, que gere os serviços de socorro e emergência.

O mesmo responsável adiantou que pelo menos 35 pessoas ficaram feridas, sete das quais com gravidade".

Shabbir A1li, porta-voz do Ministério da Saúde da província local, confirmou à AFP o balanço provisório.

O porta-voz da organização de socorro relatou que o fogo foi desencadeado por um curto-circuito num gerador e rapidamente engoliu dois andares do centro comercial.

Os incêndios são comuns no Paquistão, onde as medidas de combate a incêndios e as normas de construção de edifícios e a sua aplicação são deficientes e mal fiscalizadas.

Situações semelhantes ocorreram no passado, tendo pelo menos 250 empregados de uma fábrica têxtil morrido num incêndio em 2012, em Baldia Town, a oeste de Karachi. O edifício em causa não tinha saídas de emergência.