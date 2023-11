Saiba o que dizem as capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Nova taxa agrava conta da luz. Entra em vigor no próximo ano"

- "Imposto escondido para compensar tarifa social aumenta em 2% a fatura da energia elétrica"

- "Ator nega abuso. Nuno Lopes acusado de violação por guionista"

- "Faltam cuidados continuados. 580 nos hospitais aguardam vagas em lares"

- "PJ encontra 100 vítimas. Rede mafiosa escraviza imigrantes"

- "Crime traumatizou América. Morte de Kennedy há 60 anos ainda é um mistério"

- "Entrevista à CMTV. Inês Sousa Real: 'Suspender já projetos do lítio e hidrogénio"

- "Sondagem. Maioria aprova saída de Costa e ida a eleições"

- "Funcionários judiciais. Alarme na justiça com droga e álcool"

- "Guerra. Ministério da Defesa doa cuecas e tops à Ucrânia"

- "Pinto da Costa e a AG. 'Noite triste, mas ninguém foi parar ao hospital'"

- "Sporting. Geny renova mas Amora exige 3 milhões"

- "Benfica. Morato é aposta na esquerda!

Público:

- "Pós-pandemia deixou jovens mais violentos e insensíveis ao outro"

- "Médio Oriente: Acordo para libertar reféns divide governo israelita"

- "Juros: Renegociações já são 40% dos novos créditos à habitação"

- "Alentejo: Mais de 100 imigrantes resgatados pela PJ"

- "Futebol... e no final já não ganham os alemães"

- "Automóveis. Enormes, mais poluentes e perigosos: os SUV estão na mira de Bruxelas"

- "Alterações climáticas: Calor pode ter causado 70 mil mortes em excesso na Europa em 2022"

- "Proposta do PS: Pequenos-almoços grátis para alunos carenciados"

- "Assembleia: Partidos vão voltar a tentar regular o 'lobbying'"

Jornal de Notícias:

- "Operações policiais incapazes de travar redes que exploram imigrantes"

- "Urgências sob pressão"

- "'Não me competia a mim gerir os trabalhos': Pinto da Costa lamenta confrontos na assembleia geral e rejeita responsabilidades"

- "EUA: Nuno Lopes recusa acordo e é acusado de violação"

- "Assaltos: Grupo furtava comida e até recebia encomendas de restaurante"

- "Aviação: Ryanair corta voos e culpa aumento das taxas"

- "Natal: Concertos, carrosséis e feiras animam Invicta"

- "Legionela: Dez casos na Galiza confundem autoridades"

Diário de Notícias:

- "Milhares de professores sem proteção na doença"

- "Escravatura no Alentejo: Violência, medo e exploração, num combate inglório contra o tráfico humano"

- "Oposição acusa de oportunismo eleitoralista uma centena de propostas do PS para alterar o Orçamento de Costa/Medina"

- "Há acordo, diz Netanyahu: Libertação de reféns israelitas está 'perto', mas guerra vai continuar"

- "Argentina: As reações internacionais à eleição de um ultraliberal"

- "Desporto: Principais federações em fim de ciclo e com eleições à vista"

Negócios:

- "Autoeuropa está a crescer apesar da paragem forçada"

- "# O Poder de Fazer Acontecer: Medina e Krugman juntos no otimismo"

- "Sustentabilidade 20/30. Jorge Portugal, diretor-geral da COTEC: 'O país não deve parar pela crise política'"

- "Técnicos superiores terão salto de 260Euro nas progressões iniciais"

- "Tecnológicas batem à porta da Euronext"

Jornal Económico:

- "Ryanair defende solução Portela + Montijo e fim do monopólio da ANA"

- "'Ainda é muito cedo para pendurar o Ministério Público no pelourinho ou para o endeusar'." [presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Manuel Soares, sobre caso Influencer].

- "Maria Rosa Rotondo, presidente do Public Affairs Community of Europe: 'Regulamentação do lóbi é fundamental para a democracia'"

- "Dona da MEO vale 60% do EBITDA da Altice Internacional"

- "Regulamentação do lóbi vai estar em debate esta quarta-feira"

- "Topo da Agenda: Centeno apresenta relatório de estabilidade financeira"

O Jogo:

- "'Um rival interessado na minha saída é uma medalha', Pinto da Costa passa ao ataque uma semana após a Assembleia Geral da polémica"

- "Leão leva nova nega de Catamo"

- "'Tengstedt só precisa de confiança', Ove Pedersen, do Midtjylland, analisa evolução do herói do dérbi e não só"

A Bola:

- "'Parece que andou tudo aos tiros mas não foi ninguém para o hospital', Pinto da Costa desvaloriza violência na AG"

- "Benfica nem quer ouvir propostas. João Neves não sai em janeiro"

- "Sporting. Diomande só pensa em continuar"

- "Taça de Portugal. Entusiasmo em Montalegre com visita ao Dragão"

- "Euro-2024. Conheça os possíveis adversários de Portugal"

Record:

- "'Ninguém foi para o hospital...', Pinto da Costa desvaloriza violência na Assembleia Geral"

- "Clube brasileiro queixou-se à FIFA de dívida por Otávio. Dragões têm até 5 de dezembro para começar a pagar"

- "Sporting. St. Juste para durar 90 minutos. Procura primeiro jogo completo desde abril"

- "Benfica. Tengstedt chega-se à frente. Golo no dérbi deve valer titularidade"

- "Sub-20. Chermiti denuncia racismo. FPF vai participar à UEFA e à Federação italiana"