País de Gales completa lote de equipas nos play-offs

A última das 12 vagas nos play-offs de apuramento para o Campeonato da Europa de futebol de 2024 ficou hoje entregue ao País de Gales, face ao apuramento direto da Croácia para a fase final.

Os galeses, que ficaram no terceiro posto do Grupo D, atrás dos croatas e da Turquia, que se qualificaram diretamente nas duas primeiras posições, juntam-se nos play-offs a Polónia, Finlândia, Ucrânia, Israel, Bósnia-Herzegovina, Islândia, Geórgia, Grécia, Cazaquistão, Luxemburgo e Estónia.

Na quinta-feira, em Nyon, realizar-se-á o sorteio da derradeira fase de apuramento, da qual sairão as últimas três seleções que vão disputar a fase final do Euro2024, em que já estão garantidas 21 das 24 formações.

Alemanha, enquanto anfitriã da prova, Portugal, Albânia, Áustria, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Escócia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, França, Hungria, Inglaterra, Itália, Países Baixos, República Checa, Roménia, Sérvia, Suíça e Turquia são as seleções que 'carimbaram' a presença direta no Euro2024.

Depois de terem falhado os dois primeiros lugares de cada grupo, que asseguravam apuramento direto para o Europeu do próximo ano, as 12 seleções que vão lutar pelas últimas vagas chegam a esta fase por via da classificação na última edição da Liga das Nações.

Os play-offs serão compostos por três grupos -- denominados 'caminhos' A, B e C -- com quatro equipas, cada, sendo disputados em modelo de meias-finais e final, ambas a um só jogo, aplicando-se a mesma fórmula em todos: nas meias-finais, a equipa com melhor ranking na Liga das Nações, ou seja o cabeça-de-série, irá defrontar, em casa, a quarta mais bem classificada e a segunda irá receber a terceira.

Os vencedores das meias-finais de cada 'caminho' defrontar-se-ão, então, na final da respetiva 'poule', sendo que os locais das três decisões serão conhecidos no sorteio de quinta-feira.

O 'caminho' C é o único que está já totalmente definido, já que Luxemburgo, Grécia, Cazaquistão e Geórgia competiram todos na Liga das Nações C, estando já decidido que os georgianos recebem, nas meias-finais, os luxemburgueses, que fizeram parte do grupo de qualificação de Portugal, enquanto os gregos serão anfitriões dos cazaques.

No 'caminho' B, serão alocadas quatro das cinco seleções da Liga das Nações B, com Israel e Bósnia-Herzegovina a serem as únicas confirmadas nesta 'poule' e ambas enquanto anfitriãs das meias-finais, tendo em conta que venceram os respetivos grupos daquela divisão da Liga das Nações. As duas vagas restantes serão sorteadas entre Finlândia, Ucrânia e Islândia.

Inicialmente reservado a quatro seleções provenientes da Liga das Nações A, o 'caminho' A dos play-offs teve de ser 'reconfigurado'. Polónia e País de Gales são os únicos participantes que competiram no principal escalão daquela prova, pelo que, para preencher as outras duas vagas, será integrada a seleção que 'sobrar' do referido sorteio entre Finlândia, Ucrânia e Islândia, e ainda a Estónia, vencedora de um grupo da Liga das Nações D e única representante desse escalão.

Os polacos vão receber os estónios, ao passo que os galeses vão jogar em casa com Finlândia, Ucrânia ou Islândia.

Nestes play-offs, existe ainda a curiosidade de estarem presentes três conjuntos que se cruzaram com Portugal durante a qualificação, nomeadamente Luxemburgo, Islândia e Bósnia-Herzegovina, que ficaram atrás da equipa das 'quinas' e também da Eslováquia no Grupo J.

As meias-finais dos play-offs estão agendadas para 21 de março de 2024, enquanto as finais realizam-se cinco dias depois, em 26.

O Euro2024 vai decorrer no próximo ano, na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.