Morreu hoje a cantora Sara Tavares. Tinha 45 anos.

A informação foi avançada pela SIC Notícias e confirmada pela CNN Portugal.

A cantora lutava contra um tumor no cérebro há mais de 10 anos e estava afastada dos palcos.

Sara Tavares venceu a primeira edição do concurso 'Chuva das Estrelas', em 1994, e depois foi convidada para participar no Festival da Canção da RTP, que acabou por vencer com 'Chamar a Música'. A conhecida artista ficou em 8.º lugar na Eurovisão.