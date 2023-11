Biden comemora 81 anos com "perdão" de perus para Acção de Graças

A menos de um ano das eleições nos Estados Unidos, o Presidente, Joe Biden, comemorou hoje o seu 81º. aniversário com a tradição de conceder um "perdão" a perus que se iriam tornar num jantar de Ação de Graças.

"Venho por este meio perdoar [os perus] Liberty e Bell. Parabéns, pássaros", disse Biden depois de um dos perus do Dia Nacional de Ação de Graças ser colocado numa mesa perto do Presidente.

O evento assinala o início não oficial da temporada de festas em Washington e marcou também a comemoração dos 81 anos do Presidente que é já o mais velho da história dos Estados Unidos.

A idade tem-se tornado um problema cada vez maior para o Presidente, já que Biden pretende ser reeleito no próximo ano.

A questão tem ajudado a popularidade de Biden a cair, mas foi a sua postura relativamente à guerra de Israel e do grupo islamita Hamas que levou o seu índice de aprovação para o nível mais baixo da sua presidência:40%.

De acordo com a última sondagem nacional realizada pela NBC News, a maioria dos eleitores desaprova a sua a política externa relativamente à guerra Israel-Hamas, tendo Biden passado, pela primeira vez, para trás do ex-Presidente Donald Trump nas intenções de voto.

A diferença, refere, no entanto, a NBC News, ainda se mantém dentro da margem de erro da sondagem.

A queda da popularidade de Biden é mais pronunciada entre os democratas - partido a que o Presidente pertence -, a maioria dos quais acredita que Israel foi longe demais na sua ação militar em Gaza, mas também entre os eleitores com idades entre os 18 e os 34 anos, com 70% a desaprovarem a forma como lidou com a guerra.

O dia do seu aniversário foi ainda marcado pela chegada à Casa Branca de um abeto Fraser de mais de 5,5 metros que será a árvore de Natal oficial da Casa Branca e que serviu para Joe Biden abordar com humor a questão da sua idade.

"Este é o 76º aniversário desta tradição. Quero que saibam que não estive lá no primeiro", brincou.

Biden comerá, na próxima quinta-feira, dia de Ação de Graças nos EUA, um peru no jantar com a família, a realizar em Nantucket, uma ilha de Massachusetts, dando continuidade a uma longa tradição familiar.

No domingo, o Presidente e a primeira-dama serviram uma refeição antecipada de Ação de Graças a centenas de militares na estação naval de Norfolk, na Virgínia.