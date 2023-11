Vinte e nove bebés prematuros que estavam no maior hospital de Gaza chegaram ao Egipto

Vinte e nove bebés prematuros que estavam no hospital Al-Shifa, o maior da Faixa de Gaza, chegaram hoje ao Egito através da fronteira de Rafah, avançou o portal de notícias estatal egípcio Al-Qahera News.

As crianças foram retiradas no domingo daquela unidade hospitalar, que foi classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma "zona de morte".

O exército israelita lançou um ataque ao hospital Al-Shifa na quarta-feira, alegando que albergava uma base do Hamas.

Há muito que Israel alega que o Hamas mantém um vasto posto de comando dentro e debaixo do hospital Al-Shifa, embora o movimento islamita e o pessoal do hospital neguem as alegações.

O hospital em questão é considerado um alvo-chave para Israel pôr fim ao domínio dos militantes em Gaza, na sequência do amplo ataque ao sul do território israelita, há seis semanas, que desencadeou a guerra em curso.

No total, 31 bebés prematuros foram retirados deste hospital, mas ainda não foi esclarecido porque é que apenas 29 chegaram ao Egito.