Vitória de Portugal em destaque na imprensa nacional

Bom dia, a vitória da selecção portuguesa desta vez frente à Islândia, por 2-0, este domingo, é uma das notícias presentes nas primeiras páginas dos jornais nacionais. Saiba os restantes destaques:

No Correio da Manhã:

- "Cabeleireira inventa cancro para sacar 81 mil Euro. Golpe em Vila Nova de Gaia"

- "Portugal-Islândia (2-0). Seleção invicta em apuramento para Europeu"

- "Benfica. Rui Costa dá bicada a Varandas"

- "Contas. 'Buraco' do FC Porto atinge 191 milhões"

- "Caos nos hospitais. Três mil médicos à beira da reforma"

- "Continuam buscas. PJ sem pistas do corpo de Mónica"

- "Ministério das Finanças. Gestor que salvou [Luis Filipe] Vieira é chefe de gabinete"

- "Corrupção em Montalegre. 60 arguidos ganham 44 milhões de euros"

- "Política. Escalada de guerra aquece campanha do PS"

- "Histórico. CMTV bate TVI generalista nas audiências"

- "Morre aos 45 anos. Tumor mata Sara Tavares"

No Público:

- "Doentes a recuperar de cancro terão regime transitório para alívio de IRS"

- "Gaza: Bebés prematuros resgatados no hospital 'da morte'"

- "Ana Jorge acaba com 40 cargos de chefias na Santa Casa da Misericórdia para poupar"

- "(1978-2023). Morreu Sara Tavares, que chamou a música e muito mais"

- "Prova dos factos: Costa revelou ter sugerido reunião com PGR, como disse Marcelo?"

- "Euro2024: Portugal completa pela primeira vez uma pintura perfeita numa qualificação"

- "David Cameron. Do 'Brexit' à China, da Líbia à Síria: os elefantes na mala do 'diplomata'"

- "Nova crise política: Governo dos Açores em risco de cair com chumbo do OE"

- "Em Portugal: Um quinto das crianças vive numa família pobre"

No Jornal de Notícias:

- "Residências estudantis privadas tornam-se solução para trabalhadores"

- "Portugal 2-0 Islândia: Perfeito"

- "1978-2023. Sara Tavares: Um ponto de luz"

- "Erro de 50 cêntimos no preço de vinho condena Pingo Doce em 120 mil euros"

- "PS: Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro trocam recados"

- "Cuidados: Metade dos idosos em lares morre no hospital"

- "Saúde: Farmácias também querem fazer rastreios"

No Diário de Notícias:

- "Escutas: Anda meio mundo a ouvir a outra metade"

- "Israelitas que vivem em Portugal: Preocupados com a família, defendem que é preciso acabar com o Hamas e receiam o aumento do antissemitismo"

- "Adelino Cunha: 'Não se fez nenhum esforço para entender a posição do PCP sobre a guerra da Ucrânia'"

- "Sara Tavares: Cantora morre em Lisboa, aos 45 anos, vítima de tumor cerebral"

- "Dinheiro: Portugueses optam por amortizar crédito à habitação ao invés de poupar"

- "Sociedade. País mais envelhecido: perdeu 46% das crianças até aos 15 anos em cinco décadas"

- "Euro 2024: Portugal derrota Islândia (2-0) e conquista dez vitórias consecutivas e recorde de golos"

No Negócios:

- "Conversa Capital. Pedro Mota Soares: 'Há matérias com mais impacto nos investidores do que a estabilidade política'"

- "Investidor privado. Black Friday: Vale a pena se a carteira é pequena?"

- "10 mil pedidos para congelar a prestação"

- "# Poder de Fazer Acontecer. Grupo de reflexão desporto: O que pode o desporto fazer pelo país? 'O efeito cometa' do Euro 2004 deve servir de lição"

- "16 plataformas digitais com notificações da ACT por falhas com estafetas"

- "Dividendos das petrolíferas na Ásia ofuscam crise no imobiliário chinês"

No O Jornal Económico:

- "Empresas espanholas lideram lista de interessados no leilão de eólico 'offshore'"

- "Associação do Imobiliário critica 'eleitoralismo' do regime transitório e pede manutenção do RNH"

- "Francisco Velez Roxo, CEO do ISEG Executive Education: 'A interação positiva academia-empresa é crítica nos negócios modernos'"

- "Católica e universidades privadas sobem propinas"

- "Há 266 mil crianças e jovens na pobreza"

- "Relatório de estabilidade financeira marca semana"

- "OPCO internacionaliza formação do setor automóvel em Marrocos"

No A Bola:

- "Portugal-Islândia (2-0). Ode triunfal. Pleno de vitórias no apuramento"

- "Benfica. 'Nada aconteceria a Schmidt se o resultado do dérbi fosse diferente', Rui Costa garante que o treinador não esteve em perigo, mesmo que não tivesse ganho ao Sporting"

- "Sporting. Lesão de Fresneda não obriga leão a ir ao mercado"

- "Rio Ave. Sócios aprovam SAD com alienação de 80% do capital"

No Record:

- "Portugal-Islândia (2-0). Sem espinhas. Seleção fecha a qualificação só com vitórias"

- "48 MEuro de prejuízo. Grupo FC Porto acompanha resultados negativos da SAD"

- "Benfica. 'Merecemos o 1.º lugar', Rui Costa quer regressar ao Marquês"

- "Sporting. Mateus Fernandes pode voltar já"

- "Farense. Entrevista Rafael Barbosa: 'Não viram a minha melhor versão'"

E, por fim, no O Jogo:

- "Portugal-Islândia (2-0). Panzer. Portugueses entram na Alemanha com inédita qualificação cem por cento vitoriosa"

- "FC Porto. 'O sucesso mede-se em títulos', Pinto da Costa confiante, apesar das contas negativas"

- "Sporting. Dier na ementa do leão para 2024/25"

- "Benfica. Porta fechada a saídas em janeiro"

- "Braga. Fonte da longevidade em alta no Minho"

- "Rio Ave. 20,5 milhões e reforços"