Acidente de miniautocarro na Polónia com destino à Ucrânia causa três mortos

O despiste de um miniautocarro na Polónia com destino à Ucrânia causou hoje três mortos, entre os quais uma criança, e dois feridos graves, informou a polícia polaca.

Entre os três mortos estão duas mulheres e uma menina, todas de nacionalidade ucraniana, acrescentou aquela força policial.

Do acidente resultaram ainda sete feridos, dos quais dois estão em estado grave, tratando-se de uma mulher e de uma criança de três anos, referiu um porta-voz da polícia, citado pela agência de notícias polaca PAP.

No miniautocarro, que tinha como destino a Ucrânia, seguiam dez pessoas.

O condutor do miniautocarro terá saído da estrada 844, perto da cidade de Wereszyn, acabando por se despistar.

Em comunicado, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Oleg Nikolenko, confirmou as mortes e informou que o cônsul ucraniano viajou para o local do acidente para prestar assistência consular aos feridos.