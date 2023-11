Sudão pede a Guterres o "fim imediato" da missão da ONU no país

O Sudão pediu ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, "o fim imediato" da missão da ONU de assistência à transição no país, segundo uma carta distribuída ao Conselho de Segurança da ONU numa reunião esta quinta-feira.

Nessa carta oficial em árabe, datada de 16 de novembro - acompanhada de uma carta em inglês do embaixador do Sudão na ONU, Al-Harith Idriss Al-Harith - o ministro dos Negócios Estrangeiros, Ali Elsadig Ali, informou António Guterres da "decisão do Governo sudanês de pôr fim, com efeito imediato, à Missão Integrada de Assistência à Transição das Nações Unidas no Sudão (UNITAMS)", que emprega centenas de civis desde 2020.

As cartas foram distribuídas entre os membros do Conselho de Segurança, que se reuniu para debater o conflito no Sudão.

O embaixador sudanês disse que a UNITAMS "já não responde às necessidades e prioridades" do seu país.

No entanto, garantiu que Cartum "continuará a trabalhar de forma construtiva com as Nações Unidas".

Perante o Conselho de Segurança, a subsecretária-geral das Nações Unidas para África, Martha Ama Akyaa Pobee, denunciou o alastrar do conflito no Sudão, que conta já com o maior número de deslocados do mundo.

A guerra no Sudão eclodiu na sequência de divergências entre o exército e as RSF sobre a integração do grupo paramilitar nas forças armadas, o que fez descarrilar o processo de transição que se seguiu ao derrube do antigo Presidente Omar Hassan al-Bashir, após 30 anos no poder.

O conflito já causou milhares de mortos e mais de sete milhões de deslocados internos no Sudão, tornando-o o país africano com o maior número de deslocados internos do mundo, segundo as Nações Unidas.