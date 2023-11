Ronaldo não se cansa de ser protagonista

Bom dia. No dia seguinte a mais uma vitória da selecção nacional de futebol, a nona em 9 jogos de apuramento para o Euro 2024, uma vez mais Cristiano Ronaldo é protagonista nas primeiras páginas dos jornais, da maioria pelo menos, ontem apontando mais um golo, o 10.º da corrida. Mas há mais notícias...

No semanário Expresso:

- "Marcelo não trava Governo com apoio do Chega"

- "PSD prefere ir a eleições contra Pedro Nuno"

- "Cheque do PRR só chega com reformas aprovadas"

- "Fernando Medina apoia José Luís Carneiro"

- "Segundo mandato de Centeno em risco"

- "O último almoço: Costa e Lacerda discutiram Sines em março"

- "PGR Lucília Gago escreveu parágrafo que demitiu Costa"

- "Júlio de Matos acusado de maus-tratos a inimputáveis"

- "Afinal, Marcelo fez um parecer para Salgado"

- "'Já vamos tarde nos direitos de TV no futebol'. Entrevista a Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional"

- "ERC analisa Fundo que comprou Global Media"

- "'Data center' da Covilhã à venda"

- "Como Gaza afeta todo o Médio Oriente"

- "Paulo Macedo volta a defender Centeno"

No semanário Nascer do Sol:

- "Governo mandou para Belém decreto que iliba arguidos"

- "André Ventura. 'Passos é quem pode fazer a ponte entre PSD e Chega a seguir às eleições'"

- "Governo adjudica Linha SNS 24 a empresa que impugnou concurso de 51 milhões"

- "FCP. O início do fim da era Pinto da Costa"

- "Vaticano. Papa distinguiu 28 personalidades pela organização da JMJ"

- "Sínodo. Diaconisas ameaçam paz na Igreja"

- "João César das Neves [economista e autor]. 'OE ajustado é só para seis meses'"

- "Euronews. Sánchez assegura maioria no Tribunal Constitucional com nomeação de dois membros do Governo"

- "Tiago Teotónio Pereira [ator]. 'Sou muito exigente comigo'"

- "Exposição. O tesouro dos reis: Jerusalém entre o sagrado e o mundano"

No Correio da Manhã:

- "Neta de Carlos Cruz muda de sexo"

- "Liechtenstein-Portugal (0-2). Aquela máquina"

- "Reforço. Médio Tochi na mira do Sporting"

- "Benfica. Neres operado só regressa em fevereiro"

- "PJ sinaliza 75 vítimas de abusos sexuais com menos de 3 anos"

- "Mistério de Mónica. Vestígios em carro de ex-namorado à espera de exame"

- "Legionela mata idosa em lar de Leça"

- "Crédito à habitação. Por dia 380 pedem para congelar prestação"

- "Diz líder sindical: 'Procuradores têm capacidade para resistir'"

- "Corrida no PS. Pedro Nuno e Carneiro começam campanha a norte"

No Público:

- "ICNF investiga destruição de habitat protegido no 'data center' de Sines"

- "Uma conversa com Pedro Almodóvar. Sonhos sobre escrever, filmar e morrer"

- "Os negócios da China de Lacerda Machado. Declarações entregues no TC. Tem um Peugeot 106 e rendimentos só disparam quando vai para a TAP"

- "Recibos verdes. Governo prepara novo modelo de retenção do IRS"

- "Política. O que está em causa quando os políticos pedem desculpa?"

- "Caso golas antifogo. 'Emails' de ex-governantes vão ser usados em tribunal"

- "Seleção nacional. Portugal bateu Liechtenstein em noite repleta de invenções"

- "Fotografia em Serralves. Dayanita Singh, uma estreia não programada da Ala Siza"

- "Governo em Espanha. Pedro Sánchez reeleito com apoio dos independentistas catalães. 'Isto é um erro', alerta Feijóo"

No Jornal de Notícias:

- "Rastreios do cancro do pulmão, estômago e próstata marcam passo"

- "Legionela. Surtos no norte já provocaram um morto e nove infetados"

- "Maternidade tardia aumenta número de bebés prematuros"

- "Operação Influencer. Santos Silva exige clarificação da Justiça até às eleições"

- "Murtosa. PJ procura provas que incriminam namorado de grávida desaparecida"

- "Porto. Obras do Coliseu arrancam com substituição do telhado"

- "Concurso. Miss trans desfila em El Salvador e recebe elogios"

- "Liechtenstein 0-2 Portugal - Euro2024. Serviços mínimos em exibição cinzenta"

- "FC Porto. Notáveis deixam cair revisão dos estatutos"

No Diário de Notícias:

- "Governo de Sánchez em Espanha não afasta tensão na rua"

- "José Luís Carneiro. O próximo líder a sair das páginas de 'O Independente'?"

- "PSD detém ativistas em duas faculdades. 'Ilegal e profundamente antidemocrático', diz Garcia Pereira [advogado]"

- "Entrevista DN-TSF a Paulo Raimundo. 'Felizmente não haverá uma maioria absoluta'"

- "Reportagem na Argentina. Na igreja onde o Papa foi batizado, Milei é chamado de falso profeta"

- "Especialistas reclamam por mais rastreios oncológicos. 'Salvam muitas vidas' e Portugal 'está atrasado'"

No Negócios:

- "Entrevista a Jorge Miranda [professor catedrático de Direito]. Votaria em Guterres para Presidente. 'É o único que vejo com categoria'"

- "Banca vê riscos na crise e alerta para promessas de curto prazo"

- "Posição minoritária não trava a compra da TAP"

- "Vem aí um seguro de saúde mínimo"

- "Impostos. Lucro isento de IRS não obriga a aumentos de 5% para todos"

- "Dívida. OE é garantia de Portugal para o teste da Moody's"

No O Jornal Económico:

- "CP e IP aceleram investimentos de 2,7 mil milhões antes das eleições"

- "Almofada para crédito impacta quatro maiores bancos em 260 milhões"

- "'Ter Assis ao lado de Pedro Nuno mostra que PS vai manter-se fiel à sua matriz', Álvaro Beleza, membro da Comissão Política Nacional do PS"

- "Primeiro Web Summit de Katherine Maher sobrevive ao 'nevoeiro' do início"

- "Lítio: 'Portugal arrisca transformar-se na Disneylândia onde não se pode fazer nada'. Rui Pena dos Reis, especialista em geologia, diz que não investir no lítio será uma política suicida"

- "Emissão de licenças da Zona Franca da Madeira prorrogada até 2024"

- "Investidura de Sánchez põe fim à crise política mas não aos protestos"

- "Fundo Horizon investe 12 milhões na compra da Diletus na Madeira"

- "Et cetera. Manuel Suhet [fundador da Business Traveler Deals - bTd]: 'A tecnologia é a chave na indústria das viagens de luxo. Dá-nos asas'"

- "Líder da McKinsey em Portugal e Espanha fala de 'oportunidade única' para inverter divergência face à UE"

- "Grande batalha das cidades é a atração de talento', diz Alfonso Vegara da Fundación Metrópoli"

No A Bola:

- "Liechtenstein-Portugal (0-2). Cristiano batiza mais três. 9.ª vitória em 9 jogos na caminhada de Portugal para o Euro-2024"

- "FC Porto. Assembleia da polémica foi cancelada"

- "Benfica. Kokçu pronto para o regresso"

- "Sporting. St. Juste entra na luta pela titularidade"

- "Liga. Investidor grego. Dono do Olympiakos e do Nottingham Forest aposta no Rio Ave"

No Record:

- "Liechtenstein-Portugal (0-2). Mais um passeio. Seleção volta a mostrar superioridade absoluta"

- "FC Porto. AG cancelada. Conselho Superior decide por unanimidade"

- "Pinto da Costa traça objetivo no aniversário do Dragão: 'Ganhar o mesmo nos próximos 20 anos'"

- "Benfica. Prestianni a chegar"

- "Gala do COP. Rui Costa e Varandas à mesa"

- "Sporting. Gonçalo Inácio e Diomande intocáveis"

E no O Jogo:

- "Liechtenstein-Portugal (0-2). Nona sem sinfonia. Ronaldo e Cancelo marcaram em jogo de sentido único e serviços mínimos"

- "FC Porto. AG esvaziada por unanimidade"

- "Pinto da Costa. 'Oitavos da Champions é uma grande ambição'"

- "Benfica. Prestianni tem aval de Aimar"

- "Sporting. Inácio e Diamande com Stromp na montra"

- "Olimpismo. Fernando Pimenta é hexa, Inês Barros a surpresa"