Novo chefe da diplomacia britânica David Cameron visitou Kiev

O novo ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, David Cameron, realizou hoje uma visita à capital da Ucrânia, onde se reuniu com o chefe de Estado, Volodymyr Zelensky.

Tratou-se da primeira deslocação oficial de Cameron desde que assumiu o cargo no governo britânico.

"Mantivemos uma boa reunião centrada nas armas destinadas à frente (de combate), no reforço da defesa antiaérea, na proteção da população e das infraestruturas. Agradeço o apoio do Reino Unido", escreveu Zelensky na rede social X.

David Cameron reiterou o apoio de Londres a Kiev - no quadro da invasão russa que começou em fevereiro de 2022 - e prometeu manter o "apoio moral, diplomático e económico" e, sobretudo, militar, noticiou a televisão estatal britânica BBC sobre a visita.

O ex-chefe de governo tomou posse na passada segunda-feira como novo ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, substituindo James Clevery que passou a exercer funções como ministro do Interior (equivalente ao Ministério da Administração Interna).

David Cameron demitiu-se de primeiro-ministro há sete anos na sequência do referendo do 'Brexit', que provocou a saída do Reino Unido da União Europeia.