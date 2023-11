Detidos chefe de gabinete e consultor de António Costa após buscas

A PSP está a realizar buscas na residência oficial do primeiro-ministro, António Costa, e nos Ministérios do Ambiente e Infraestruturas. A informação está a ser avançada pelos vários órgãos de comunicação social.

Ao que tudo indica, já foram detidos Vítor Escária, chefe de gabinete de António Costa, Diogo Lacerda Machado, consultor próximo de Costa, o presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas (PS), e dois executivos de empresas.

A causa poderá estar relacionada com o processo que investiga os negócios do hidrogénio e do lítio.