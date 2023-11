Conselho de Segurança aprova resolução que pede pausas e corredores humanitários urgentes em Gaza

O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprovou hoje uma resolução que apela a "pausas e corredores humanitários" urgentes e alargados em toda a Faixa de Gaza.

A resolução, da autoria de Malta, recebeu 12 votos a favor e três abstenções: Estados Unidos, Reino Unido e Rússia.

A resolução tem um forte ângulo humanitário, com especial destaque para a situação das crianças em Gaza.

Apesar de ser liderado por Malta, este projeto de resolução foi fruto do trabalho dos 10 membros não-permanentes do Conselho de Segurança, que decidiram agir face aos vetos apresentados por membros permanentes aos anteriores quatros projetos que foram a votos e acabaram rejeitados.

Um ponto de discórdia ao longo das negociações foi a linguagem em torno de um "cessar-fogo", "pausas humanitárias" ou "tréguas", com a Rússia a posicionar-se a favor do apelo a um cessar-fogo e os Estados Unidos a oporem-se a quaisquer propostas deste tipo.

A resolução agora aprovada "apela a pausas e corredores humanitários extensos e urgentes durante um número suficiente de dias" para permitir a entrega de ajuda humanitária aos civis em Gaza.

O texto, que enfatiza a situação das crianças em quase todos os parágrafos, "exige que todas as partes respeitem as suas obrigações ao abrigo do direito internacional, especialmente no que diz respeito à proteção dos civis, em particular das crianças".

Também "apela" à "libertação imediata e incondicional de todos os reféns detidos pelo Hamas e outros grupos, especialmente crianças".

Imediatamente antes da votação, a Rússia propôs uma emenda que pedia "tréguas humanitárias" em Gaza, mas os Estados Unidos - um dos cinco membros permanentes do Conselho - votaram contra.