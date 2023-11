Reitor da Universidade de Aveiro eleito presidente do Conselho de Reitores

O reitor da Universidade de Aveiro, Paulo Ferreira, é o novo presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), tendo conseguido os votos de 11 das 16 instituições na eleição realizada na terça-feira.

As universidades portuguesas escolheram o professor catedrático do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro (UA), Paulo Jorge Ferreira, para os representar numa eleição em que concorreu contra o reitor da Universidade do Minho, Rui Vieira de Castro.

Aos 61 anos, o professor que dirige desde 2019 a Universidade de Aveiro ocupa agora o cargo de presidente do CRUP durante os próximos três anos.

Paulo Ferreira sucede ao reitor da Universidade do Porto, António Sousa Pereira, reconhecendo que foi eleito "num momento de grande complexidade política, a nível nacional e internacional".

Na sua primeira intervenção enquanto presidente do CRUP defendeu que "o CRUP e o sistema universitário continuarão a ser fundamentais para o desenvolvimento de Portugal", lembrando que as instituições de ensino superior "têm promovido a coesão e o desenvolvimento regional e nacional" do país.

"O CRUP é constituído por instituições muito diferentes entre si, mas essa diversidade também contribui para a resiliência da rede de ensino superior e possibilita uma atuação adaptada às características das regiões e aos desafios do entorno", sublinhou.

No seu discurso salientou ainda que "nenhuma outra instituição pública do país compete e colabora a nível internacional como as universidades que integram o CRUP: num planeta cada vez mais pequeno, numa sociedade cada vez mais móvel, as universidades são também um importante fator de atração de talento".

São membros efetivos do CRUP o conjunto das Universidades públicas, o ISCTE -- Instituto Universitário de Lisboa, a Universidade Católica Portuguesa e o IUM -- Instituto Universitário Militar, num total de 16 instituições de ensino superior.