Islândia regista centenas de sismos enquanto vulcão entra em erupção iminente

A Islândia continua hoje à espera do que poderá ser a erupção vulcânica mais destrutiva em meio século, que ameaça destruir completamente a cidade de Grindavík e já deu sinais de estar iminente.

Os especialistas detetaram pelo menos 590 sismos nas últimas horas, todos com uma magnitude inferior a 3 na escala de Richter, conforme noticiou a televisão pública islandesa. Um túnel de magma estende-se sob a cidade de Grindavík, e não é possível prever quando ou onde acabará por emergir.

A aparente redução da atividade sísmica na área também é um indicador de que o magma está a aproximar-se da superfície, relatou a agência de notícias Bloomberg. De acordo com modelos geofísicos, estima-se que a intrusão esteja a espalhar-se lentamente para cima e que o magma esteja 800 metros abaixo da superfície.

Supõe-se, no entanto, que haverá uma erupção, e todos os parâmetros concordam que ela atingirá níveis catastróficos.

A cidade de Grindavik, localizada no sudoeste da ilha no Oceano Atlântico Norte, onde vivem cerca de 3.600 pessoas, foi completamente evacuada e as autoridades da ilha também fecharam várias estradas na área para evitar riscos para a população.

O magma já apareceu nesta área várias vezes nos últimos dois anos, mas principalmente através de pequenas fissuras que não representavam ameaça. A última vez que uma grande erupção ameaçou uma área habitada foi em 1973, quando a lava soterrou parte de uma aldeia nas ilhas Westman.

As autoridades islandesas declararam situação de emergência, na sexta-feira, após uma série de sismos perto de Grindavik, e alertaram para uma possível erupção vulcânica, ordenando uma evacuação preventiva daquela cidade a 50 quilómetros da capital, Reiquiavique. Nos últimos dois dias foram registados mais de 2.000 sismos.

O Gabinete Meteorológico da Islândia, a Universidade da Islândia e o Departamento de Proteção Civil e Gestão de Emergências concluíram numa reunião, no sábado, com base nas mais recentes medições de sismicidade e deformação do solo na região de Grindavik e nos modelos geofísicos e avaliações de risco, que a intrusão contínua representa um grave perigo vulcânico.

A Islândia tem cerca de 30 sistemas vulcânicos ativos, o número mais elevado da Europa. Desde o final de outubro, já se verificaram cerca de 24.000 tremores de terra nesta península, segundo dados do Gabinete Meteorológico da Islândia (IMO).