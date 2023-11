Exército confirma morte de comandantes do Hamas envolvidos nos ataques

O exército israelita informou hoje que matou vários comandantes do Hamas alegadamente envolvidos nos ataques levados a cabo em 07 de outubro pelo grupo armado islamita contra o território israelita.

O exército de Israel indicou que realizou uma série de operações na Faixa de Gaza contra "terroristas" do Hamas, incluindo membros da força de elite Nujba, na sequência de "informações de inteligência fornecidas aos soldados pela agência Shin Bet".

De acordo com uma mensagem difundida através da conta na rede social X , anteriormente conhecido como Twitter, esta campanha resultou na morte de Ahmed Musa, comandante de Nujba, e de Amir Alhandi, também comandante, ambos escondidos no campo de refugiados de Gaza em Jabalia.

Segundo o exército israelita, Musa liderou o ataque contra a base de Zikim.

"Musa liderou a atividade ofensiva contra as forças israelitas na área a oeste de Jabalia", disseram as Forças de Defesa de Israel (IDF).

As tropas, adianta o exército, também mataram Muhamed Kahlut, chefe de um grupo de franco-atiradores do Hamas no norte de Gaza.

Somam-se outros 19 membros do grupo que já morreram nas mãos dos militares israelitas.

Israel declarou guerra ao Hamas a 07 de outubro, na sequência de um ataque do grupo islamita Hamas - considerado terrorista pela União Europeia e EUA - que incluiu o lançamento de foguetes e a infiltração de cerca de 3.000 milicianos que massacraram cerca de 1.400 pessoas - na sua maioria civis - e raptaram mais de 240 pessoas de aldeias israelitas perto de Gaza.

Desde então, o exército israelita tem respondido com bombardeamentos pesados diários na Faixa de Gaza e uma incursão terrestre sem precedentes nos últimos anos, deixando milhares de palestinianos mortos, feridos e desaparecidos, a grande maioria dos quais civis, no meio de uma terrível crise humanitária.