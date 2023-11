País fez um minuto de silêncio pelas vítimas dos ataques do Hamas

Os israelitas fizeram hoje um minuto de silêncio pelos cerca de 1.400 mortos no ataque do Hamas contra várias localidades no sul do país, quando se assinala um mês da agressão do grupo islamita palestiniano.

O minuto de silêncio ocorreu sem o toque prévio de uma sirene, como é feito durante o 'Yom Hashoah', o Dia em Memória do Holocausto. Posteriormente, inúmeras pessoas cantaram o hino nacional, segundo o jornal 'The Times of Israel'.

Além disso, cerimónias foram realizadas em instituições públicas, embora a principal se vá realizar esta tarde no Centro Cultural de Telavive, de acordo com o jornal 'Haaretz'. Também os centros educativos vão promover sessões e atividades em memória dos mortos nos ataques do Hamas.

As autoridades israelitas publicaram na rede social X [ex-Twitter] os nomes dos mortos "brutalmente assassinados pelos terroristas do Hamas" há um mês.

"Algumas das vítimas ainda não foram identificadas. Lembrem-se dos seus nomes", sublinharam numa mensagem publicada juntamente com os nomes dos mortos.

Em 07 de outubro, Israel declarou guerra ao Hamas após o grupo palestiniano ter realizado um ataque massivo ao território israelita que deixou mais de 1.400 mortos, 5.400 feridos e pelo menos 241 raptados que estão em Gaza.

Os ataques de retaliação dos israelitas ao enclave palestiniano deixaram mais de 10.000 mortos [incluindo mais de 4.000 crianças], mais de 25.400 feridos e cerca de 1,5 milhão de deslocados, além de pelo menos 30 soldados israelitas mortos durante a ofensiva terrestre.

As informações divulgadas pelo Hamas, organização considerada terrorista pela União Europeia (UE) e Estados Unidos, não foram confirmadas de forma independente.