Montenegro apresentará Orçamento Retificativo se for primeiro-ministro

O presidente do PSD assegurou hoje que apresentará um Orçamento Retificativo se vencer as próximas eleições e for empossado primeiro-ministro, mas considerou que "mais vale ter um mau orçamento do que não ter orçamento nenhum".

Luís Montenegro falava aos jornalistas, na sede nacional do PSD, após o anúncio do Presidente da República que vai dissolver o parlamento e marcar eleições legislativas antecipadas para 10 de março.

Marcelo Rebelo de Sousa anunciou também que vai adiar o processo formal de demissão do Governo, por decreto, para permitir a aprovação e entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2024 apresentado pelo Governo de António Costa.

Questionado pelos jornalistas, o presidente do PSD afirmou que o partido apresentará "com certeza" um Orçamento retificativo se vencer as próximas eleições.

"É notório que o partido tem discordâncias de fundo com os pressupostos e as decisões da proposta do Orçamento do Estado, mas percebemos a decisão do Presidente da República", disse.

Tal como tinha afirmado na véspera, à saída de uma audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente do PSD considerou que "mais vale ter um mau orçamento do que não ter orçamento nenhum" num contexto de risco de desaproveitamento das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência.

"Mas as opções políticas da base do Orçamento do Estado e muitas das suas propostas, nomeadamente de incidência fiscal, não merecem nem vão merecer a nossa concordância e serão corrigidas, como democraticamente deve acontecer, quando um Governo, se for liderado por nós, for empossado", disse.