Costa vai falar com Marcelo sobre situação do ministro João Galamba no executivo

O primeiro-ministro afirmou hoje que vai falar com o Presidente da República sobre a situação do ministro das Infraestruturas no Governo, depois de João Galamba de ter sido constituído arguido no processo que envolve negócios com lítio e hidrogénio.

Falando aos jornalistas à entrada para a reunião da Comissão Política Nacional do PS, António Costa disse que João Galamba estará na Assembleia da República, na sexta-feira, nas audições sobre o Orçamento do Estado para 2024.

Já sobre a continuidade de João Galamba no Governo, respondeu: "Fiquei de falar com o senhor Presidente da República sobre esse assunto".